***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 17:14
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018412
BIST
17:012.379
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 33,61
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:0114,7614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0244
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:0116,0302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0183
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9924
17:01922,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,12
|Açılış
|: 921,23
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
921,78
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:01
|GZNMI
|41,36
|28.449.712
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.067.181
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.769.116
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.994.612
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,67
|17.117.139
|% -6,60
|
|SAMAT
|6,97
|18.834.478
|% -4,26
|
|ULUSE
|161,40
|32.903.932
|% -3,93
|
|GARAN
|13,22
|4.773.088.965
|% 4,84
|
|ASELS
|27,96
|3.367.435.660
|% 7,13
|
|THYAO
|35,28
|2.839.660.174
|% -0,95
|
|KARSN
|5,90
|1.668.596.650
|% 3,33
|
|AKBNK
|8,34
|1.611.544.858
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,62
|1.240.315.506
|% 2,34
|
|GARAN
|13,22
|4.773.088.965
|% 4,84
|
|ODAS
|2,20
|778.528.677
|% 4,27
|
|YKBNK
|4,55
|1.477.516.430
|% 3,64
|
|KARSN
|5,90
|1.668.596.650
|% 3,33
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7538
|14,7614
|% 0,17
|
|Euro
|15,9968
|16,0302
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,1119
|19,2077
|% -0,47
|
|Frank
|15,6881
|15,7826
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9237
|3,9434
|% 0,20
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|7,29
|
|Altın Gr.
|919
|920
|4,70
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|12,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,06
|
Seans Raporu
17:01
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17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 92 artarak (% 1.80 ) 2, 650
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17:13XU100
Endeks 2, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 39, 500.00 milyon TL de
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17:13CANTE
Yüzde 7.93 oranında artışla 26.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 664, 000 adet işlem
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17:12ATEKS
Yüzde 4.91 oranında artışla 40.16 lira fiyatla işlem gören hissede 448, 407 adet işlem
-
17:11ADESE
Yüzde 6.10 oranında artışla 0.87 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 649, 182 adet işlem