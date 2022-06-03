***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2022 16:25
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034552
BIST
16:552.603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,12
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
16:5516,5354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0814
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
16:5517,7946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0960
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
16:55990,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,90
|Açılış
|: 990,86
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler16:53
|HEDEF
|6,93
|86.109.031
|% 10,00
|
|TETMT
|233,20
|17.328.192
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|7.791.517
|% 9,98
|
|BOBET
|5,97
|109.371.740
|% 9,94
|
|DOKTA
|26,76
|5.337.979
|% 9,94
|
|KRSTL
|6,77
|6.383.243
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,52
|291.681.442
|% -9,85
|
|PENTA
|474,50
|86.918.182
|% -7,50
|
|KLSYN
|2,10
|35.564.979
|% -6,67
|
|MEPET
|3,03
|8.743.735
|% -5,31
|
|SASA
|42,62
|3.219.413.516
|% 6,02
|
|THYAO
|48,54
|2.979.259.172
|% -2,14
|
|KARSN
|7,25
|2.381.366.763
|% 0,83
|
|EREGL
|34,72
|1.355.927.505
|% 0,12
|
|KRDMD
|15,10
|1.257.388.656
|% -0,85
|
|KARSN
|7,25
|2.381.366.763
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,91
|709.922.343
|% 1,56
|
|TSKB
|2,23
|390.421.945
|% 6,19
|
|EKGYO
|2,79
|502.268.325
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,82
|596.817.136
|% -0,62
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5223
|16,5376
|% 0,51
|
|Euro
|17,7640
|17,8045
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,6937
|20,7975
|% 0,26
|
|Frank
|17,1367
|17,2399
|% 0,12
|
|Riyal
|4,3955
|4,4175
|% 0,45
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-4,90
|
|Altın Gr.
|990
|990
|1,08
|
|Cumhuriyet
|6.571
|6.670
|6,00
|
|Tam
|6.543
|6.708
|7,76
|
|Yarım
|3.162
|3.245
|3,75
|
|Çeyrek
|1.586
|1.622
|1,87
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,02
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,43
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 48 kaybederek (% -0.29 ) 2, 892
-
17:08XU100
Endeks 2, 602 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 31, 399.00 milyon TL de
-
17:07HEDEF
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.93 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 666, 078 adet işlem
-
17:05KGYO
Yüzde 5.33 oranında artışla 6.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 006, 056 adet işlem
-
17:04MNDRS
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 737, 655 adet işlem