***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2022 16:25
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034553
BIST
17:092.604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 2,03
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
17:0916,5229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0689
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
17:0917,7706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0720
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
17:09991,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,18
|Açılış
|: 991,14
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler17:07
|TETMT
|233,20
|17.381.828
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.231.165
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,42
|56.892.879
|% 9,97
|
|DOKTA
|26,76
|5.340.655
|% 9,94
|
|BOBET
|5,93
|119.923.981
|% 9,21
|
|KRSTL
|6,77
|6.631.648
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,55
|301.215.465
|% -9,60
|
|PENTA
|467,40
|92.139.325
|% -8,89
|
|KLSYN
|2,11
|37.793.782
|% -6,22
|
|MEPET
|3,03
|8.978.090
|% -5,31
|
|SASA
|42,80
|3.340.031.240
|% 6,47
|
|THYAO
|48,38
|3.107.213.268
|% -2,46
|
|KARSN
|7,25
|2.395.436.105
|% 0,83
|
|EREGL
|34,70
|1.377.404.285
|% 0,06
|
|KRDMD
|15,08
|1.278.100.032
|% -0,98
|
|KARSN
|7,25
|2.395.436.105
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,91
|720.482.267
|% 1,56
|
|TSKB
|2,21
|396.098.148
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,80
|506.057.120
|% -0,36
|
|YKBNK
|4,82
|614.530.303
|% -0,62
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5079
|16,5240
|% 0,43
|
|Euro
|17,7183
|17,7700
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,7062
|20,8101
|% 0,32
|
|Frank
|17,1407
|17,2440
|% 0,14
|
|Riyal
|4,3942
|4,4163
|% 0,43
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-3,58
|
|Altın Gr.
|990
|991
|1,54
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.551
|6.716
|16,53
|
|Yarım
|3.166
|3.249
|7,99
|
|Çeyrek
|1.588
|1.624
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|0,03
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,80
|