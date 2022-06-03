***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2022 16:25
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034556
BIST
16:572.602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,89
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
16:5716,5263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0723
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
16:5717,7832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0846
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
16:57991,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,05
|Açılış
|: 991,01
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler16:55
|TETMT
|233,20
|17.350.812
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.178.372
|% 10,00
|
|BOBET
|5,97
|109.570.254
|% 9,94
|
|DOKTA
|26,76
|5.337.979
|% 9,94
|
|YGGYO
|26,64
|7.969.412
|% 9,81
|
|KRSTL
|6,77
|6.397.400
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,51
|296.969.620
|% -9,94
|
|PENTA
|476,70
|88.303.560
|% -7,08
|
|KLSYN
|2,11
|36.623.014
|% -6,22
|
|AVGYO
|2,74
|10.390.703
|% -5,19
|
|SASA
|42,84
|3.262.927.926
|% 6,57
|
|THYAO
|48,58
|3.003.098.777
|% -2,06
|
|KARSN
|7,25
|2.382.617.645
|% 0,83
|
|EREGL
|34,72
|1.360.802.313
|% 0,12
|
|KRDMD
|15,11
|1.259.734.620
|% -0,79
|
|KARSN
|7,25
|2.382.617.645
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,92
|711.813.390
|% 1,82
|
|TSKB
|2,22
|391.252.616
|% 5,71
|
|EKGYO
|2,80
|504.639.120
|% -0,36
|
|YKBNK
|4,82
|598.142.630
|% -0,62
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5270
|16,5354
|% 0,49
|
|Euro
|17,7629
|17,7946
|% 0,54
|
|Sterlin
|20,7105
|20,8144
|% 0,34
|
|Frank
|17,1462
|17,2495
|% 0,18
|
|Riyal
|4,3951
|4,4172
|% 0,45
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-3,58
|
|Altın Gr.
|990
|991
|1,54
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.551
|6.716
|16,53
|
|Yarım
|3.166
|3.249
|7,99
|
|Çeyrek
|1.588
|1.624
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|0,03
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,80
|
Seans Raporu
16:55
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17:10RYSAS
Yüzde 7.35 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 742, 405 adet işlem
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17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 48 kaybederek (% -0.29 ) 2, 892
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17:08XU100
Endeks 2, 602 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 31, 399.00 milyon TL de
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17:07HEDEF
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.93 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 666, 078 adet işlem
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17:05KGYO
Yüzde 5.33 oranında artışla 6.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 006, 056 adet işlem