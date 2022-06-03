***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2022 16:25
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034558
BIST
16:572.602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,89
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
16:5716,5263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0723
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
16:5717,7832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0846
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
16:57990,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,84
|Açılış
|: 991,01
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler16:57
|HEDEF
|6,93
|86.230.347
|% 10,00
|
|TETMT
|233,20
|17.350.812
|% 10,00
|
|BOBET
|5,97
|109.791.431
|% 9,94
|
|DOKTA
|26,76
|5.337.979
|% 9,94
|
|YGGYO
|26,62
|8.004.493
|% 9,73
|
|KRSTL
|6,77
|6.412.510
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,53
|299.814.415
|% -9,77
|
|PENTA
|477,50
|88.739.200
|% -6,92
|
|KLSYN
|2,11
|36.665.334
|% -6,22
|
|MEPET
|3,03
|8.914.220
|% -5,31
|
|SASA
|42,84
|3.298.853.352
|% 6,57
|
|THYAO
|48,38
|3.037.366.786
|% -2,46
|
|KARSN
|7,25
|2.384.587.376
|% 0,83
|
|EREGL
|34,70
|1.362.298.281
|% 0,06
|
|KRDMD
|15,10
|1.262.368.296
|% -0,85
|
|KARSN
|7,25
|2.384.587.376
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,92
|711.957.408
|% 1,82
|
|TSKB
|2,22
|391.599.956
|% 5,71
|
|EKGYO
|2,79
|504.682.079
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,82
|603.999.864
|% -0,62
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4966
|16,5263
|% 0,44
|
|Euro
|17,7202
|17,7832
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,7158
|20,8196
|% 0,37
|
|Frank
|17,1420
|17,2452
|% 0,15
|
|Riyal
|4,3942
|4,4162
|% 0,42
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-6,81
|
|Altın Gr.
|990
|990
|1,03
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|2,00
|
|Tam
|6.541
|6.706
|5,73
|
|Yarım
|3.161
|3.244
|2,77
|
|Çeyrek
|1.586
|1.622
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,03
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,23
|
Seans Raporu
16:57
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-
17:12BOBET
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 330, 588 adet işlem
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17:11RYGYO
Yüzde 7.95 oranında artışla 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 959, 743 adet işlem
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17:10RYSAS
Yüzde 7.35 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 742, 405 adet işlem
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17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 48 kaybederek (% -0.29 ) 2, 892
-
17:08XU100
Endeks 2, 602 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 31, 399.00 milyon TL de