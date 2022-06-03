***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2022 16:27
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034569
BIST
16:372.604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,88
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
16:3716,5386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0846
|Açılış
|: 16,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
16:3717,7943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0957
|Açılış
|: 17,7105
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
16:37989,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,70
|Açılış
|: 989,66
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler16:37
|HEDEF
|6,93
|86.074.339
|% 10,00
|
|TETMT
|233,20
|17.218.588
|% 10,00
|
|BOBET
|5,97
|103.667.853
|% 9,94
|
|DOKTA
|26,76
|5.334.554
|% 9,94
|
|RYSAS
|7,86
|63.918.185
|% 9,02
|
|KRSTL
|6,77
|6.291.287
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,53
|286.632.141
|% -9,77
|
|PENTA
|479,90
|83.859.834
|% -6,45
|
|AVGYO
|2,75
|10.340.189
|% -4,84
|
|MEPET
|3,06
|8.355.450
|% -4,38
|
|SASA
|42,60
|3.185.329.313
|% 5,97
|
|THYAO
|48,60
|2.884.145.331
|% -2,02
|
|KARSN
|7,29
|2.349.691.244
|% 1,39
|
|EREGL
|34,76
|1.329.138.084
|% 0,23
|
|KRDMD
|15,13
|1.234.707.938
|% -0,66
|
|KARSN
|7,29
|2.349.691.244
|% 1,39
|
|DOHOL
|3,92
|704.327.832
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,80
|501.294.367
|% -0,36
|
|TSKB
|2,23
|383.566.458
|% 6,19
|
|YKBNK
|4,83
|583.177.209
|% -0,41
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5242
|16,5386
|% 0,51
|
|Euro
|17,7657
|17,7943
|% 0,54
|
|Sterlin
|20,6859
|20,7896
|% 0,22
|
|Frank
|17,1324
|17,2356
|% 0,09
|
|Riyal
|4,3934
|4,4154
|% 0,40
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-5,02
|
|Altın Gr.
|990
|990
|1,12
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|2,00
|
|Tam
|6.543
|6.708
|7,97
|
|Yarım
|3.162
|3.245
|3,85
|
|Çeyrek
|1.586
|1.622
|1,93
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|0,02
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,03
|