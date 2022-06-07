***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 09:48
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035133
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
0
En Düşük
0
18:0516,6888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1154
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,6888
En Düşük
16,5644
18:0517,9289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1874
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,9289
En Düşük
17,7366
18:05986,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,77
|Açılış
|: 986,53
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
988,08
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|24,14
|48.602.560
|% 0,42
|
|YESIL
|1,51
|7.572.292
|% 0,00
|
|TRGYO
|8,65
|75.118.470
|% 0,00
|
|YAPRK
|31,34
|4.941.280
|% 0,00
|
|ULAS
|3,06
|847.352
|% 0,00
|
|YESIL
|1,51
|7.572.292
|% 0,00
|
|TRGYO
|8,65
|75.118.470
|% 0,00
|
|YAPRK
|31,34
|4.941.280
|% 0,00
|
|ULAS
|3,06
|847.352
|% 0,00
|
|YBTAS
|20.000,00
|200.385
|% 0,00
|
|THYAO
|47,86
|5.066.621.395
|% 0,00
|
|SASA
|44,28
|4.440.231.645
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 0,00
|
|GARAN
|16,14
|3.077.474.046
|% 0,00
|
|SISE
|21,88
|2.691.610.540
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,87
|1.094.383.928
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,98
|1.726.636.198
|% 0,00
|
|ODAS
|3,00
|938.073.341
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,19
|1.028.456.560
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6736
|16,6888
|% 0,70
|
|Euro
|17,8749
|17,9289
|% 1,06
|
|Sterlin
|20,7160
|20,8199
|% 0,13
|
|Frank
|17,0502
|17,1530
|% 0,35
|
|Riyal
|4,4265
|4,4487
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|1,15
|
|Altın Gr.
|986
|986
|5,56
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,97
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|-0,01
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,93
|
Seans Raporu
18:05
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10:05XU100
Endeks 2, 648 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 48, 628.00 milyon TL de
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