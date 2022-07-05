***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 16:58
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Haziran 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041724
BIST
16:522.362
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -44,41
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
16:5217,0165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1903
|Açılış
|: 17,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
16:5217,4517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0851
|Açılış
|: 17,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4343
16:52977,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 977,50
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler16:50
|GEREL
|4,62
|47.854.117
|% 10,00
|
|GZNMI
|45,58
|30.057.852
|% 8,32
|
|CANTE
|43,26
|44.029.877
|% 8,15
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|HEKTS
|30,40
|1.289.369.688
|% 5,56
|
|ULUSE
|207,00
|13.920.456
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|46,76
|3.501.716.757
|% -1,93
|
|EREGL
|25,76
|1.402.249.227
|% -0,77
|
|SISE
|21,08
|1.323.750.454
|% -0,57
|
|HEKTS
|30,40
|1.289.369.688
|% 5,56
|
|SASA
|39,76
|1.182.810.255
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,80
|1.048.165.304
|% -1,06
|
|YKBNK
|4,20
|802.872.514
|% -1,87
|
|ODAS
|2,74
|446.956.296
|% 0,37
|
|TSKB
|1,95
|187.511.790
|% -1,52
|
|ISCTR
|4,42
|347.646.982
|% 0,45
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9968
|17,0147
|% 1,12
|
|Euro
|17,4422
|17,4605
|% -0,44
|
|Sterlin
|20,2820
|20,3838
|% -0,01
|
|Frank
|17,5184
|17,6239
|% 0,57
|
|Riyal
|4,5163
|4,5389
|% 1,12
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-30,21
|
|Altın Gr.
|978
|978
|0,36
|
|Cumhuriyet
|6.559
|6.658
|19,00
|
|Tam
|6.543
|6.631
|5,00
|
|Yarım
|3.202
|3.242
|2,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.621
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|-0,13
|
|B. Petrol
|107
|107
|-6,42
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Seans Raporu
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