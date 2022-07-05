***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 17:02
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Haziran 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041731
BIST
17:052.369
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -37,36
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
17:0516,9923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1661
|Açılış
|: 17,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
17:0517,4336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1032
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4193
17:05972,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,74
|Açılış
|: 972,08
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler17:05
|GEREL
|4,62
|48.871.312
|% 10,00
|
|CANTE
|43,58
|45.407.654
|% 8,95
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|OYAYO
|10,20
|14.207.287
|% 7,26
|
|GZNMI
|44,80
|31.106.703
|% 6,46
|
|ULUSE
|207,00
|13.921.698
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|DOKTA
|30,40
|3.180.735
|% -6,46
|
|OYYAT
|23,50
|5.364.165
|% -6,30
|
|THYAO
|46,68
|3.690.408.114
|% -2,10
|
|EREGL
|25,82
|1.481.409.787
|% -0,54
|
|SISE
|20,96
|1.439.936.470
|% -1,13
|
|HEKTS
|30,54
|1.336.284.554
|% 6,04
|
|SASA
|39,70
|1.230.349.816
|% -1,98
|
|EKGYO
|2,80
|1.094.261.365
|% -1,06
|
|YKBNK
|4,20
|845.374.478
|% -1,87
|
|ODAS
|2,78
|477.411.096
|% 1,83
|
|TSKB
|1,95
|203.330.748
|% -1,52
|
|ISCTR
|4,39
|395.161.852
|% -0,23
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9811
|16,9923
|% 0,99
|
|Euro
|17,4160
|17,4336
|% -0,59
|
|Sterlin
|20,2753
|20,3770
|% -0,05
|
|Frank
|17,5067
|17,6122
|% 0,51
|
|Riyal
|4,5166
|4,5393
|% 1,13
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-39,97
|
|Altın Gr.
|977
|978
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|6.559
|6.658
|19,00
|
|Tam
|6.541
|6.630
|4,00
|
|Yarım
|3.202
|3.242
|2,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.620
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|-0,14
|
|B. Petrol
|107
|107
|-6,10
|