***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 17:02
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Haziran 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041733
BIST
17:052.369
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -37,36
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
17:0516,9923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1661
|Açılış
|: 17,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
17:0517,4336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1032
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4193
17:05972,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,70
|Açılış
|: 972,08
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler17:05
|GEREL
|4,62
|48.815.770
|% 10,00
|
|CANTE
|43,50
|45.097.435
|% 8,75
|
|OYAYO
|10,26
|14.202.333
|% 7,89
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|GZNMI
|44,78
|30.986.297
|% 6,42
|
|ULUSE
|207,00
|13.921.698
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|HTTBT
|14,01
|18.686.500
|% -6,48
|
|DOKTA
|30,40
|3.157.454
|% -6,46
|
|THYAO
|46,68
|3.641.405.763
|% -2,10
|
|EREGL
|25,78
|1.473.239.972
|% -0,69
|
|SISE
|21,00
|1.423.805.637
|% -0,94
|
|HEKTS
|30,50
|1.329.070.550
|% 5,90
|
|SASA
|39,70
|1.227.550.281
|% -1,98
|
|EKGYO
|2,80
|1.086.377.792
|% -1,06
|
|YKBNK
|4,18
|840.419.781
|% -2,34
|
|ODAS
|2,76
|463.466.198
|% 1,10
|
|TSKB
|1,95
|202.292.678
|% -1,52
|
|ISCTR
|4,37
|392.941.476
|% -0,68
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9811
|16,9923
|% 0,99
|
|Euro
|17,4160
|17,4336
|% -0,59
|
|Sterlin
|20,2680
|20,3696
|% -0,08
|
|Frank
|17,4947
|17,6001
|% 0,44
|
|Riyal
|4,5138
|4,5364
|% 1,06
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-33,62
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|6.555
|6.654
|15,00
|
|Tam
|6.540
|6.630
|4,00
|
|Yarım
|3.201
|3.242
|2,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.620
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,44
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|-0,15
|
|B. Petrol
|107
|107
|-6,19
|