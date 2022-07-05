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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

05.07.2022 17:02
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GEREL 4,62 47.943.621 % 10,00  
GZNMI 45,46 30.474.241 % 8,03  
CANTE 43,18 44.507.090 % 7,95  
UFUK 65,40 861.459 % 7,30  
OYAYO 10,07 13.927.945 % 5,89  
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Dolar 16,9747 16,9920 % 0,99  
Euro 17,4250 17,4438 % -0,53  
Sterlin 20,2852 20,3869 % 0,00  
Frank 17,5201 17,6256 % 0,58  
Riyal 4,5182 4,5409 % 1,17  
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16:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 -21,78  
Altın Gr. 980 980 2,43  
Cumhuriyet 6.559 6.658 19,00  
Tam 6.557 6.642 16,00  
Yarım 3.209 3.247 7,00  
Çeyrek 1.608 1.623 4,00  
Gümüş.Ons 19,45 19,48 -0,51  
Gümüş Gr. 10,70 10,71 -0,10  
B. Petrol 107 107 -6,69  
Seans Raporu 16:58
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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