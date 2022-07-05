***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 17:07
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Haziran 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041746
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9989
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1727
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,4305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1063
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3893
18:05965,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -12,12
|Açılış
|: 965,65
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
964,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.301.406
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.448.489
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|38.186.469
|% 9,79
|
|CANTE
|43,40
|52.735.167
|% 8,50
|
|OYAYO
|10,29
|14.940.999
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.270.907
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|468.742.579
|% -6,96
|
|BASCM
|3,40
|195.205
|% -6,85
|
|KAPLM
|45,08
|14.377.463
|% -6,67
|
|MZHLD
|81,30
|24.445.583
|% -6,55
|
|THYAO
|46,94
|4.304.820.644
|% -1,55
|
|SISE
|20,98
|1.720.320.647
|% -1,04
|
|EREGL
|26,04
|1.693.893.141
|% 0,31
|
|HEKTS
|30,52
|1.516.924.113
|% 5,97
|
|SASA
|39,76
|1.332.434.604
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,79
|1.170.800.616
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,18
|964.313.018
|% -2,34
|
|ODAS
|2,79
|545.947.420
|% 2,20
|
|TSKB
|1,95
|214.864.964
|% -1,52
|
|ISCTR
|4,40
|454.415.027
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9760
|16,9989
|% 1,03
|
|Euro
|17,3988
|17,4305
|% -0,61
|
|Sterlin
|20,1993
|20,3006
|% -0,42
|
|Frank
|17,4611
|17,5662
|% 0,24
|
|Riyal
|4,5160
|4,5387
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-40,62
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-11,28
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.480
|6.592
|-34,00
|
|Yarım
|3.171
|3.223
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.611
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|10,46
|10,48
|-0,33
|
|B. Petrol
|105
|105
|-8,43
|