***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 17:07
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Haziran 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041748
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9989
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1727
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,4305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1063
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3893
18:05965,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -12,46
|Açılış
|: 965,65
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
964,90
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GEREL
|4,62
|49.301.406
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.443.884
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,10
|37.703.823
|% 9,55
|
|CANTE
|43,40
|52.560.132
|% 8,50
|
|OYAYO
|10,29
|14.918.416
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.174.445
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|132.576
|% -7,09
|
|BERA
|14,32
|468.300.098
|% -6,89
|
|KAPLM
|45,08
|14.377.463
|% -6,67
|
|THYAO
|46,94
|4.298.370.770
|% -1,55
|
|SISE
|20,98
|1.718.510.594
|% -1,04
|
|EREGL
|26,06
|1.692.927.386
|% 0,39
|
|HEKTS
|30,50
|1.515.442.126
|% 5,90
|
|SASA
|39,76
|1.331.287.536
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,79
|1.170.800.616
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,18
|964.221.098
|% -2,34
|
|ODAS
|2,79
|544.918.555
|% 2,20
|
|TSKB
|1,95
|214.667.493
|% -1,52
|
|ISCTR
|4,39
|454.028.372
|% -0,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9773
|16,9940
|% 1,00
|
|Euro
|17,3929
|17,4222
|% -0,65
|
|Sterlin
|20,1679
|20,2690
|% -0,58
|
|Frank
|17,4262
|17,5312
|% 0,04
|
|Riyal
|4,5088
|4,5314
|% 0,95
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-39,69
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-10,44
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.484
|6.594
|-32,00
|
|Yarım
|3.174
|3.224
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.611
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|10,47
|10,49
|-0,32
|
|B. Petrol
|107
|107
|-6,94
|