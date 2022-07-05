***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 17:02
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Haziran 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041736
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1187
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,4328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1040
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3401
18:05963,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -14,43
|Açılış
|: 963,35
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|THYAO
|47,00
|4.444.391.609
|% -1,43
|
|SISE
|21,00
|1.755.556.484
|% -0,94
|
|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
|% 6,04
|
|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% -2,57
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9432
|16,9453
|% 0,71
|
|Euro
|17,3792
|17,4318
|% -0,60
|
|Sterlin
|20,2064
|20,3078
|% -0,39
|
|Frank
|17,4395
|17,5446
|% 0,12
|
|Riyal
|4,5022
|4,5248
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-42,16
|
|Altın Gr.
|963
|964
|-14,11
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.463
|6.585
|-41,00
|
|Yarım
|3.163
|3.220
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.609
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,23
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,49
|-0,32
|
|B. Petrol
|103
|103
|-10,90
|