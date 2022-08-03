***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 12:20
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051384
BIST
12:542.674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 26,22
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
12:5417,9590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0136
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
12:5418,3133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0639
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3159
En Düşük
18,2181
12:541.019,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,41
|Açılış
|: 1.019,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler12:52
|YEOTK
|21,92
|126.897.210
|% 10,01
|
|KRPLS
|7,51
|221.383.687
|% 9,96
|
|TMSN
|54,05
|213.141.119
|% 9,95
|
|COSMO
|16,53
|258.976
|% 9,83
|
|BEYAZ
|11,85
|40.787.100
|% 9,72
|
|YAYLA
|4,57
|7.882.935
|% -9,86
|
|GRNYO
|3,46
|3.793.728
|% -6,49
|
|BRKO
|2,20
|664.250
|% -6,38
|
|TURGG
|253,00
|12.622.386
|% -5,98
|
|ISGYO
|19,53
|109.210.237
|% -5,29
|
|THYAO
|54,40
|4.016.876.175
|% 3,92
|
|SISE
|23,34
|1.992.124.618
|% 2,10
|
|SASA
|49,12
|837.725.453
|% 1,78
|
|ASELS
|23,12
|638.246.391
|% 1,76
|
|TSKB
|2,77
|569.471.225
|% 6,13
|
|TSKB
|2,77
|569.471.225
|% 6,13
|
|ODAS
|4,13
|496.522.934
|% 3,25
|
|ZOREN
|2,29
|263.426.184
|% 9,57
|
|EKGYO
|3,11
|365.263.408
|% 0,97
|
|AKFGY
|2,77
|301.453.093
|% 9,06
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9450
|17,9616
|% 0,09
|
|Euro
|18,2920
|18,3054
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,7816
|21,8909
|% 0,15
|
|Frank
|18,6384
|18,7507
|% -0,12
|
|Riyal
|4,7613
|4,7851
|% 0,04
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|5,41
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|3,79
|
|Cumhuriyet
|6.793
|6.896
|-45,00
|
|Tam
|6.831
|6.880
|24,00
|
|Yarım
|3.328
|3.364
|12,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.681
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-1,01
|