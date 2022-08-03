***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 12:21
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051395
BIST
13:392.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 21,87
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
13:3917,9633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
13:3918,3135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0641
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3205
En Düşük
18,2181
13:391.017,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,38
|Açılış
|: 1.017,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler13:37
|YEOTK
|21,92
|127.410.818
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|51.550.069
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|419.975
|% 9,99
|
|COSMO
|16,55
|818.961
|% 9,97
|
|KRPLS
|7,51
|221.659.086
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,57
|8.128.782
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.015.008
|% -9,79
|
|TURGG
|245,00
|17.716.068
|% -8,96
|
|ISGYO
|19,20
|129.645.119
|% -6,89
|
|KZBGY
|53,50
|72.479.815
|% -6,88
|
|THYAO
|53,85
|4.261.857.588
|% 2,87
|
|SISE
|23,26
|2.069.318.552
|% 1,75
|
|SASA
|48,94
|905.395.091
|% 1,41
|
|ASELS
|23,08
|672.765.987
|% 1,58
|
|TSKB
|2,78
|622.308.761
|% 6,51
|
|TSKB
|2,78
|622.308.761
|% 6,51
|
|ODAS
|4,15
|520.247.676
|% 3,75
|
|EKGYO
|3,11
|370.050.746
|% 0,97
|
|ZOREN
|2,29
|266.637.749
|% 9,57
|
|AKFGY
|2,75
|313.083.429
|% 8,27
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9529
|17,9627
|% 0,10
|
|Euro
|18,2901
|18,3029
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,8091
|21,9184
|% 0,28
|
|Frank
|18,6344
|18,7467
|% -0,14
|
|Riyal
|4,7607
|4,7846
|% 0,03
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|1,28
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|0,75
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.812
|6.863
|7,00
|
|Yarım
|3.319
|3.355
|3,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.677
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,89
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,06
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,94
|