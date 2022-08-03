***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 12:20
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051385
BIST
12:132.677
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 29,10
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
12:1317,9556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0102
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
12:1318,3053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0559
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3159
En Düşük
18,2181
12:131.019,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.019,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler12:13
|KRPLS
|7,51
|220.877.115
|% 9,96
|
|TMSN
|54,05
|209.901.470
|% 9,95
|
|COSMO
|16,53
|258.976
|% 9,83
|
|YEOTK
|21,84
|112.697.522
|% 9,61
|
|ZOREN
|2,29
|254.764.216
|% 9,57
|
|YAYLA
|4,57
|7.530.487
|% -9,86
|
|KZBGY
|53,50
|48.577.291
|% -6,88
|
|BRKO
|2,20
|664.250
|% -6,38
|
|ISGYO
|19,48
|97.139.738
|% -5,53
|
|ITTFH
|1,91
|65.071.978
|% -4,98
|
|THYAO
|54,30
|3.893.147.631
|% 3,72
|
|SISE
|23,46
|1.859.413.937
|% 2,62
|
|SASA
|48,94
|700.468.422
|% 1,41
|
|ASELS
|23,16
|609.616.758
|% 1,94
|
|TSKB
|2,79
|537.509.538
|% 6,90
|
|TSKB
|2,79
|537.509.538
|% 6,90
|
|ODAS
|4,13
|480.472.864
|% 3,25
|
|ZOREN
|2,29
|254.764.216
|% 9,57
|
|EKGYO
|3,10
|337.346.815
|% 0,65
|
|AKFGY
|2,76
|259.564.328
|% 8,66
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9462
|17,9556
|% 0,06
|
|Euro
|18,2887
|18,3053
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,8001
|21,9094
|% 0,24
|
|Frank
|18,6274
|18,7396
|% -0,18
|
|Riyal
|4,7573
|4,7811
|% -0,05
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|6,30
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,42
|
|Cumhuriyet
|6.784
|6.887
|-54,00
|
|Tam
|6.816
|6.869
|13,00
|
|Yarım
|3.321
|3.358
|6,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.678
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|99
|99
|-1,39
|
Seans Raporu
12:13
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