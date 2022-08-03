***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 12:20
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051388
BIST
12:182.678
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 30,43
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
12:1817,9606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
12:1818,3078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0584
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3159
En Düşük
18,2181
12:181.019,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.019,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler12:16
|KRPLS
|7,51
|220.899.051
|% 9,96
|
|TMSN
|54,05
|210.156.856
|% 9,95
|
|AKFGY
|2,79
|276.980.202
|% 9,84
|
|COSMO
|16,53
|258.976
|% 9,83
|
|YEOTK
|21,84
|114.708.300
|% 9,61
|
|YAYLA
|4,57
|7.586.323
|% -9,86
|
|KZBGY
|53,55
|48.898.857
|% -6,79
|
|BRKO
|2,20
|664.250
|% -6,38
|
|ISGYO
|19,51
|98.137.423
|% -5,38
|
|ITTFH
|1,91
|65.227.768
|% -4,98
|
|THYAO
|54,30
|3.895.483.236
|% 3,72
|
|SISE
|23,44
|1.868.506.650
|% 2,54
|
|SASA
|48,96
|702.999.381
|% 1,45
|
|ASELS
|23,16
|610.534.206
|% 1,94
|
|TSKB
|2,78
|541.396.905
|% 6,51
|
|TSKB
|2,78
|541.396.905
|% 6,51
|
|ODAS
|4,14
|486.721.789
|% 3,50
|
|ZOREN
|2,29
|254.829.882
|% 9,57
|
|EKGYO
|3,10
|337.627.202
|% 0,65
|
|AKFGY
|2,79
|276.980.202
|% 9,84
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9476
|17,9573
|% 0,07
|
|Euro
|18,2909
|18,3017
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,7943
|21,9036
|% 0,21
|
|Frank
|18,6319
|18,7441
|% -0,15
|
|Riyal
|4,7594
|4,7833
|% -0,00
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|5,27
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,03
|
|Cumhuriyet
|6.784
|6.887
|-54,00
|
|Tam
|6.821
|6.873
|17,00
|
|Yarım
|3.323
|3.360
|8,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.680
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,91
|19,94
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|99
|99
|-1,32
|