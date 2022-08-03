***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 12:21
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051394
BIST
12:302.678
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 29,93
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
12:3017,9589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0135
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
12:3018,3014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0520
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3159
En Düşük
18,2181
12:301.019,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,81
|Açılış
|: 1.019,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler12:30
|YEOTK
|21,92
|126.511.221
|% 10,01
|
|KRPLS
|7,51
|220.977.013
|% 9,96
|
|TMSN
|54,05
|211.819.002
|% 9,95
|
|COSMO
|16,53
|258.976
|% 9,83
|
|ZOREN
|2,29
|260.742.282
|% 9,57
|
|YAYLA
|4,57
|7.805.930
|% -9,86
|
|KZBGY
|53,00
|51.926.234
|% -7,75
|
|BRKO
|2,20
|664.250
|% -6,38
|
|GRNYO
|3,51
|3.668.887
|% -5,14
|
|ISGYO
|19,59
|102.472.495
|% -5,00
|
|THYAO
|54,40
|3.927.413.198
|% 3,92
|
|SISE
|23,38
|1.907.938.192
|% 2,27
|
|SASA
|49,04
|737.617.076
|% 1,62
|
|ASELS
|23,16
|621.416.356
|% 1,94
|
|TSKB
|2,79
|545.436.400
|% 6,90
|
|TSKB
|2,79
|545.436.400
|% 6,90
|
|ODAS
|4,14
|489.997.263
|% 3,50
|
|EKGYO
|3,11
|361.889.155
|% 0,97
|
|ZOREN
|2,29
|260.742.282
|% 9,57
|
|AKFGY
|2,78
|295.320.224
|% 9,45
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9481
|17,9589
|% 0,08
|
|Euro
|18,2891
|18,3014
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,8031
|21,9124
|% 0,25
|
|Frank
|18,6464
|18,7587
|% -0,08
|
|Riyal
|4,7605
|4,7844
|% 0,02
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|5,94
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,60
|
|Cumhuriyet
|6.784
|6.887
|-54,00
|
|Tam
|6.826
|6.873
|17,00
|
|Yarım
|3.326
|3.360
|8,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.680
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,91
|19,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|99
|99
|-1,15
|