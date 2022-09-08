***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 09:28
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061308
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2455
En Düşük
18,2142
18:0518,2832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0436
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
18:051.007,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.007,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.008,22
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 0,00
|
|ADESE
|1,05
|160.037.908
|% 0,00
|
|AGYO
|5,80
|24.720.673
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,80
|138.090.918
|% 0,00
|
|AKCNS
|30,18
|19.717.118
|% 0,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 0,00
|
|ADESE
|1,05
|160.037.908
|% 0,00
|
|AGYO
|5,80
|24.720.673
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,80
|138.090.918
|% 0,00
|
|AKCNS
|30,18
|19.717.118
|% 0,00
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 0,00
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2257
|18,2455
|% 0,17
|
|Euro
|18,2703
|18,2832
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,9382
|21,0432
|% -0,13
|
|Frank
|18,6183
|18,7305
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8370
|4,8612
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|0,53
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.007
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.795
|6.887
|-8,00
|
|Yarım
|3.311
|3.364
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.685
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,58
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,87
|0,05
|
|B. Petrol
|88,66
|88,66
|0,66
|