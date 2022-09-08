***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 09:28
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061300
BIST
12:283.472
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 69,41
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.477
En Düşük
3.428
12:2818,2439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2439
En Düşük
18,2142
12:2818,2729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0333
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
12:281.008,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,59
|Açılış
|: 1.008,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler12:28
|VAKBN
|11,78
|1.169.148.427
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|72.898.025
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|17.848.909
|% 9,94
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|IHAAS
|68,50
|871.851
|% 9,69
|
|HEDEF
|9,81
|37.614.802
|% -10,00
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|SANEL
|10,13
|766.098
|% -3,15
|
|ATAGY
|5,15
|1.293.784
|% -2,46
|
|USAK
|3,31
|36.056.864
|% -2,36
|
|YKBNK
|8,13
|3.776.444.951
|% 3,70
|
|EKGYO
|4,98
|2.678.708.792
|% 2,05
|
|THYAO
|75,50
|2.522.187.181
|% 1,07
|
|AKBNK
|15,76
|2.377.393.691
|% 0,45
|
|HALKB
|12,46
|1.888.185.040
|% 9,49
|
|EKGYO
|4,98
|2.678.708.792
|% 2,05
|
|YKBNK
|8,13
|3.776.444.951
|% 3,70
|
|HALKB
|12,46
|1.888.185.040
|% 9,49
|
|AKBNK
|15,76
|2.377.393.691
|% 0,45
|
|ISCTR
|10,46
|1.285.137.409
|% 1,65
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2366
|18,2439
|% 0,16
|
|Euro
|18,2634
|18,2729
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,8745
|20,9792
|% -0,44
|
|Frank
|18,6324
|18,7446
|% 0,23
|
|Riyal
|4,8385
|4,8628
|% 0,06
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|1,92
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|1,59
|
|Cumhuriyet
|6.764
|6.866
|30,00
|
|Tam
|6.801
|6.860
|-35,00
|
|Yarım
|3.314
|3.351
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.678
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,61
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,93
|0,11
|
|B. Petrol
|87,50
|87,50
|-0,50
|