***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 09:28
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061303
BIST
12:223.474
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 70,81
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.475
En Düşük
3.428
12:2218,2439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,3580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2439
En Düşük
18,2142
12:2218,2694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0298
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
12:221.008,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,13
|Açılış
|: 1.008,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler12:22
|MTRKS
|38,14
|72.707.249
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|17.795.027
|% 9,94
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|BURCE
|38,72
|34.281.894
|% 9,32
|
|VAKBN
|11,62
|1.040.153.825
|% 8,50
|
|HEDEF
|9,81
|37.175.569
|% -10,00
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|SANEL
|10,05
|757.888
|% -3,92
|
|TSKB
|6,61
|69.868.900
|% -3,22
|
|ATAGY
|5,12
|1.215.152
|% -3,03
|
|YKBNK
|8,12
|3.286.473.050
|% 3,57
|
|EKGYO
|4,98
|2.604.307.084
|% 2,05
|
|THYAO
|75,60
|2.403.190.474
|% 1,20
|
|AKBNK
|15,79
|1.950.720.356
|% 0,64
|
|EREGL
|31,66
|1.459.134.616
|% 2,99
|
|EKGYO
|4,98
|2.604.307.084
|% 2,05
|
|YKBNK
|8,12
|3.286.473.050
|% 3,57
|
|AKBNK
|15,79
|1.950.720.356
|% 0,64
|
|HALKB
|12,09
|1.392.415.428
|% 6,24
|
|ISCTR
|10,37
|1.143.773.950
|% 0,78
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2361
|18,2439
|% 0,16
|
|Euro
|18,2621
|18,2694
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,8958
|21,0006
|% -0,34
|
|Frank
|18,6376
|18,7499
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8382
|4,8625
|% 0,06
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|1,96
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|0,96
|
|Cumhuriyet
|6.766
|6.868
|32,00
|
|Tam
|6.799
|6.857
|-38,00
|
|Yarım
|3.313
|3.350
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.677
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,63
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|0,08
|
|B. Petrol
|87,72
|87,72
|-0,28
|