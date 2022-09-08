***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 09:28
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061304
BIST
11:213.463
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 60,41
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.472
En Düşük
3.428
11:2118,2422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,3630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2422
En Düşük
18,2142
11:2118,2424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
11:211.008,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.008,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler11:19
|MTRKS
|38,14
|63.639.986
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|17.284.497
|% 9,94
|
|ZRGYO
|4,98
|62.427.690
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|BURCE
|38,62
|23.476.528
|% 9,03
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|HEDEF
|10,36
|23.412.035
|% -4,95
|
|TSKB
|6,53
|41.103.220
|% -4,39
|
|SKBNK
|4,60
|36.473.834
|% -3,56
|
|SANEL
|10,12
|579.357
|% -3,25
|
|EKGYO
|5,04
|1.946.004.321
|% 3,28
|
|THYAO
|75,75
|1.638.773.852
|% 1,41
|
|YKBNK
|7,93
|1.249.523.506
|% 1,15
|
|AKBNK
|15,51
|1.224.165.312
|% -1,15
|
|EREGL
|31,90
|1.167.797.457
|% 3,77
|
|EKGYO
|5,04
|1.946.004.321
|% 3,28
|
|YKBNK
|7,93
|1.249.523.506
|% 1,15
|
|KRDMD
|13,49
|1.082.609.926
|% 3,06
|
|AKBNK
|15,51
|1.224.165.312
|% -1,15
|
|HALKB
|11,65
|806.710.950
|% 2,37
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2356
|18,2436
|% 0,16
|
|Euro
|18,2413
|18,2508
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,9089
|21,0138
|% -0,27
|
|Frank
|18,6087
|18,7208
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8371
|4,8614
|% 0,04
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|-0,94
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|0,28
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.806
|6.877
|-18,00
|
|Yarım
|3.317
|3.359
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.682
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,88
|0,05
|
|B. Petrol
|88,21
|88,21
|0,21
|