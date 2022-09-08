***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 09:28
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061307
BIST
11:123.464
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 60,93
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.469
En Düşük
3.428
11:1218,2442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0291
|Açılış
|: 18,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2442
En Düşük
18,2142
11:1218,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
11:121.007,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,16
|Açılış
|: 1.007,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler11:10
|MTRKS
|38,14
|63.325.636
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|17.157.908
|% 9,94
|
|ZRGYO
|4,98
|61.751.879
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|BURCE
|38,60
|23.046.479
|% 8,98
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|HEDEF
|10,36
|23.412.035
|% -4,95
|
|TSKB
|6,54
|37.675.140
|% -4,25
|
|SKBNK
|4,57
|33.229.593
|% -4,19
|
|DMSAS
|8,14
|6.252.844
|% -2,86
|
|EKGYO
|5,02
|1.876.906.794
|% 2,87
|
|THYAO
|75,65
|1.561.408.213
|% 1,27
|
|YKBNK
|7,89
|1.179.975.762
|% 0,64
|
|AKBNK
|15,45
|1.175.832.300
|% -1,53
|
|EREGL
|31,92
|1.143.137.401
|% 3,84
|
|EKGYO
|5,02
|1.876.906.794
|% 2,87
|
|YKBNK
|7,89
|1.179.975.762
|% 0,64
|
|KRDMD
|13,50
|1.062.820.837
|% 3,13
|
|AKBNK
|15,45
|1.175.832.300
|% -1,53
|
|HALKB
|11,54
|737.521.512
|% 1,41
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2331
|18,2442
|% 0,16
|
|Euro
|18,2416
|18,2508
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,9048
|21,0097
|% -0,29
|
|Frank
|18,6013
|18,7134
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8375
|4,8617
|% 0,04
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-0,67
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|0,31
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.806
|6.876
|-19,00
|
|Yarım
|3.316
|3.359
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.682
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,05
|
|B. Petrol
|88,38
|88,38
|0,38
|