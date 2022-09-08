***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 09:28
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061310
BIST
12:183.470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 66,70
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.472
En Düşük
3.428
12:1818,2480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0329
|Açılış
|: 18,3580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2480
En Düşük
18,2142
12:1818,2696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
12:181.008,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.008,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler12:18
|MTRKS
|38,14
|72.697.180
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|17.792.178
|% 9,94
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|BURCE
|38,74
|34.129.853
|% 9,37
|
|MPARK
|46,26
|62.799.389
|% 8,69
|
|HEDEF
|9,81
|37.008.544
|% -10,00
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|SANEL
|10,05
|743.134
|% -3,92
|
|ATAGY
|5,10
|1.189.597
|% -3,41
|
|USAK
|3,30
|34.757.945
|% -2,65
|
|YKBNK
|8,05
|2.867.452.666
|% 2,68
|
|EKGYO
|4,98
|2.573.077.420
|% 2,05
|
|THYAO
|75,65
|2.336.546.202
|% 1,27
|
|AKBNK
|15,53
|1.778.541.878
|% -1,02
|
|EREGL
|31,62
|1.443.054.042
|% 2,86
|
|EKGYO
|4,98
|2.573.077.420
|% 2,05
|
|YKBNK
|8,05
|2.867.452.666
|% 2,68
|
|AKBNK
|15,53
|1.778.541.878
|% -1,02
|
|ISCTR
|10,29
|1.042.978.915
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,38
|1.352.759.492
|% 2,22
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2349
|18,2480
|% 0,18
|
|Euro
|18,2589
|18,2696
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,8991
|21,0039
|% -0,32
|
|Frank
|18,6440
|18,7563
|% 0,30
|
|Riyal
|4,8382
|4,8624
|% 0,06
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|1,96
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|0,96
|
|Cumhuriyet
|6.766
|6.868
|32,00
|
|Tam
|6.799
|6.857
|-38,00
|
|Yarım
|3.313
|3.350
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.677
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,63
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|0,08
|
|B. Petrol
|87,72
|87,72
|-0,28
|