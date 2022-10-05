***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.10.2022 12:13
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067326
BIST
15:033.492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 33,70
|Açılış
|: 3.487
|
|Önceki Kapanış
|: 3.458
|
3.508
En Düşük
3.434
15:0318,5837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,6459
En Düşük
18,5464
15:0318,4409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1056
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,5901
En Düşük
18,3978
15:031.018,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -11,81
|Açılış
|: 1.019,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.030,48
|
1.033,98
En Düşük
1.017,32
BIST En Aktif Hisseler15:01
|CELHA
|15,73
|9.309.777
|% 10,00
|
|BFREN
|1.608,00
|70.564.651
|% 9,99
|
|ZOREN
|4,74
|313.578.200
|% 9,98
|
|AKENR
|3,01
|145.110.462
|% 9,85
|
|EKIZ
|14,85
|1.118.220
|% 9,68
|
|INFO
|10,72
|29.566.415
|% -9,99
|
|KIMMR
|9,86
|259.663
|% -9,95
|
|CMENT
|53,55
|322.219
|% -6,63
|
|ULUFA
|4,22
|18.144.515
|% -6,22
|
|KUVVA
|41,00
|348.616
|% -4,43
|
|THYAO
|83,50
|5.340.480.241
|% 3,34
|
|SASA
|84,70
|4.358.064.759
|% 8,04
|
|EKGYO
|4,28
|2.255.564.810
|% 1,66
|
|YKBNK
|7,85
|1.702.717.352
|% 1,42
|
|SISE
|27,80
|1.659.840.373
|% 1,61
|
|EKGYO
|4,28
|2.255.564.810
|% 1,66
|
|YKBNK
|7,85
|1.702.717.352
|% 1,42
|
|HALKB
|7,77
|1.146.439.529
|% -3,96
|
|ISCTR
|8,18
|1.197.333.860
|% -0,97
|
|SKBNK
|1,86
|257.212.610
|% -2,11
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5729
|18,5837
|% 0,07
|
|Euro
|18,4304
|18,4409
|% -0,57
|
|Sterlin
|20,9718
|21,0770
|% -1,26
|
|Frank
|18,7768
|18,8900
|% -0,51
|
|Riyal
|4,9267
|4,9514
|% 0,07
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-20,52
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|-11,49
|
|Cumhuriyet
|6.802
|6.905
|-10,00
|
|Tam
|6.832
|6.886
|-89,00
|
|Yarım
|3.329
|3.365
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.683
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,14
|-0,45
|
|B. Petrol
|91,50
|91,50
|-0,30
|
Seans Raporu
15:01
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-
15:16XU100
Endeks 3, 489 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 48, 808.00 milyon TL de
-
15:16PRDGS
Yüzde 6.01 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 355, 079 adet işlem
-
15:15IDEAS
Yüzde 5.65 oranında artışla 29.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 054, 031 adet işlem
-
15:14USAK
Yüzde 4.52 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 442, 320 adet işlem
-
15:13PSGYO
Yüzde 9.41 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 243, 843 adet işlem