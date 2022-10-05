***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.10.2022 12:13
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067331
BIST
15:023.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 31,41
|Açılış
|: 3.487
|
|Önceki Kapanış
|: 3.458
|
3.508
En Düşük
3.434
15:0218,5837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,6459
En Düşük
18,5464
15:0218,4409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1056
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,5901
En Düşük
18,3978
15:021.019,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -11,20
|Açılış
|: 1.019,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.030,48
|
1.033,98
En Düşük
1.017,32
BIST En Aktif Hisseler15:00
|CELHA
|15,73
|9.309.777
|% 10,00
|
|BFREN
|1.608,00
|70.566.259
|% 9,99
|
|ZOREN
|4,74
|313.663.800
|% 9,98
|
|AKENR
|3,01
|145.145.200
|% 9,85
|
|EKIZ
|14,85
|1.118.220
|% 9,68
|
|INFO
|10,72
|29.566.490
|% -9,99
|
|KIMMR
|9,86
|261.744
|% -9,95
|
|CMENT
|53,55
|322.219
|% -6,63
|
|ULUFA
|4,22
|18.147.638
|% -6,22
|
|KUVVA
|41,00
|348.616
|% -4,43
|
|THYAO
|83,60
|5.407.244.334
|% 3,47
|
|SASA
|84,80
|4.385.972.220
|% 8,16
|
|EKGYO
|4,28
|2.268.714.999
|% 1,66
|
|YKBNK
|7,87
|1.714.261.079
|% 1,68
|
|SISE
|27,78
|1.664.820.518
|% 1,54
|
|EKGYO
|4,28
|2.268.714.999
|% 1,66
|
|YKBNK
|7,87
|1.714.261.079
|% 1,68
|
|HALKB
|7,77
|1.149.123.000
|% -3,96
|
|ISCTR
|8,17
|1.202.984.898
|% -1,09
|
|DOHOL
|5,17
|721.315.640
|% 0,39
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5731
|18,5811
|% 0,05
|
|Euro
|18,4203
|18,4322
|% -0,62
|
|Sterlin
|20,9888
|21,0940
|% -1,18
|
|Frank
|18,7830
|18,8961
|% -0,48
|
|Riyal
|4,9266
|4,9513
|% 0,06
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-20,95
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|-11,32
|
|Cumhuriyet
|6.802
|6.905
|-10,00
|
|Tam
|6.834
|6.887
|-88,00
|
|Yarım
|3.330
|3.366
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.684
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,26
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,12
|-0,47
|
|B. Petrol
|91,68
|91,68
|-0,12
|
Seans Raporu
15:00
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-
15:15IDEAS
Yüzde 5.65 oranında artışla 29.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 054, 031 adet işlem
-
15:14USAK
Yüzde 4.52 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 442, 320 adet işlem
-
15:13PSGYO
Yüzde 9.41 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 243, 843 adet işlem
-
15:12GEREL
Yüzde 5.49 oranında artışla 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 067, 162 adet işlem
-
15:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, GARAN, KRDMD