***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 14:36
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077400
BIST
14:274.315
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 98,41
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
14:2718,6055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0392
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
14:2718,5877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0964
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
14:271.003,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,63
|Açılış
|: 1.003,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler14:27
|POLTK
|968,10
|15.331.381
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.969.431.635
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|61.784.812
|% 9,96
|
|INVEO
|28,30
|74.352.167
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|9.546.489
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|15.482.652
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,27
|14.422.487
|% -8,82
|
|BTCIM
|38,98
|27.856.230
|% -7,32
|
|MERCN
|25,72
|73.412.678
|% -7,22
|
|KRDMD
|13,84
|5.413.668.616
|% 6,46
|
|EREGL
|36,62
|4.969.431.635
|% 9,97
|
|THYAO
|103,80
|4.953.052.087
|% -0,38
|
|EKGYO
|4,83
|3.170.510.862
|% 5,00
|
|PETKM
|14,34
|3.031.409.313
|% 2,43
|
|EKGYO
|4,83
|3.170.510.862
|% 5,00
|
|KRDMD
|13,84
|5.413.668.616
|% 6,46
|
|PETKM
|14,34
|3.031.409.313
|% 2,43
|
|ISCTR
|9,31
|1.696.914.417
|% 4,02
|
|DOHOL
|6,30
|930.335.822
|% 3,79
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6037
|18,6055
|% 0,21
|
|Euro
|18,5796
|18,5877
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,2680
|21,3747
|% 0,98
|
|Frank
|18,7250
|18,8378
|% 0,66
|
|Riyal
|4,9364
|4,9611
|% 0,22
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-3,79
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|-8,00
|
|Tam
|6.714
|6.763
|129,00
|
|Yarım
|3.272
|3.306
|62,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,72
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|-0,09
|
|B. Petrol
|98,47
|98,47
|-0,10
|
Seans Raporu
14:27
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14:42VAKFN
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14:40SEGYO
Yüzde 5.99 oranında artışla 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 184, 585 adet işlem
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14:39RYSAS
Yüzde 7.59 oranında artışla 13.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 863, 708 adet işlem