***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 14:46
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077410
BIST
16:074.326
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 109,24
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.333
En Düşük
4.230
16:0718,6042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0379
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
16:0718,5787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0874
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
16:071.003,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,48
|Açılış
|: 1.003,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler16:03
|KONYA
|2.552,00
|189.023.784
|% 10,00
|
|BFREN
|2.332,90
|88.582.256
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|22.901.694
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.993.585.382
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.320.169
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,16
|16.540.632
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,22
|28.141.881
|% -9,14
|
|PRKME
|14,31
|132.071.715
|% -8,45
|
|BTCIM
|38,92
|37.638.881
|% -7,47
|
|THYAO
|105,30
|7.260.047.967
|% 1,06
|
|KRDMD
|13,77
|5.998.464.940
|% 5,92
|
|EREGL
|36,62
|4.993.585.382
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,76
|3.644.278.387
|% 3,48
|
|ASELS
|36,44
|3.624.799.773
|% 3,76
|
|EKGYO
|4,76
|3.644.278.387
|% 3,48
|
|KRDMD
|13,77
|5.998.464.940
|% 5,92
|
|ISCTR
|9,33
|2.384.517.535
|% 4,25
|
|HALKB
|8,87
|2.278.712.518
|% 3,86
|
|PETKM
|14,35
|3.476.168.338
|% 2,50
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5938
|18,6059
|% 0,21
|
|Euro
|18,5912
|18,6061
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,2432
|21,3498
|% 0,86
|
|Frank
|18,7460
|18,8589
|% 0,77
|
|Riyal
|4,9357
|4,9604
|% 0,21
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-5,41
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|-11,00
|
|Tam
|6.716
|6.764
|130,00
|
|Yarım
|3.273
|3.307
|63,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,65
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|97,80
|97,80
|-0,77
|
Seans Raporu
16:03
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-
16:18KONYA
Yüzde 10.00 oranında artışla 2, 552.00 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 178 adet işlem
-
16:16VAKFN
Yüzde 5.83 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 024, 667 adet işlem
-
16:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 2 artarak (% 3.32 ) 4, 737
-
16:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, ISCTR
-
16:15XU100
Endeks 4, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 73 üstünde . İşlem hacmi 81, 162.00 milyon TL de