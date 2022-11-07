***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 14:46
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077411
BIST
15:234.320
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 103,29
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.323
En Düşük
4.230
15:2318,6073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0410
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
15:2318,5643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0730
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
15:231.002,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.002,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler15:23
|POLTK
|968,10
|22.149.483
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.987.151.944
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.141.847
|% 9,96
|
|INVEO
|28,30
|75.120.314
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|9.612.954
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|16.325.271
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,20
|22.516.466
|% -9,27
|
|PRKME
|14,38
|127.226.875
|% -8,00
|
|BTCIM
|39,00
|35.588.421
|% -7,28
|
|THYAO
|105,10
|6.636.881.749
|% 0,86
|
|KRDMD
|13,78
|5.814.254.203
|% 6,00
|
|EREGL
|36,62
|4.987.151.944
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,75
|3.536.586.256
|% 3,26
|
|PETKM
|14,34
|3.349.706.199
|% 2,43
|
|EKGYO
|4,75
|3.536.586.256
|% 3,26
|
|KRDMD
|13,78
|5.814.254.203
|% 6,00
|
|HALKB
|8,89
|2.111.095.803
|% 4,10
|
|PETKM
|14,34
|3.349.706.199
|% 2,43
|
|ISCTR
|9,28
|2.174.234.094
|% 3,69
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6045
|18,6073
|% 0,22
|
|Euro
|18,5563
|18,5643
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,2185
|21,3250
|% 0,74
|
|Frank
|18,7256
|18,8384
|% 0,67
|
|Riyal
|4,9362
|4,9609
|% 0,22
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-5,91
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.684
|6.785
|-4,00
|
|Tam
|6.717
|6.765
|131,00
|
|Yarım
|3.273
|3.307
|63,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|98,28
|98,28
|-0,29
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
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15:38KMPUR
Yüzde 7.80 oranında artışla 106.40 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 693 adet işlem
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15:36SUMAS
Yüzde 8.99 oranında artışla 112.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 551 adet işlem
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15:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, ARCLK, THYAO
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15:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 101, 1 artarak (% 2.72 ) 3, 821
-
15:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, EREGL, ISDMR, BIOEN, COSMO, VKFYO, SNKRN, GARFA, DESA, POLTK