***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
13.12.2022 11:06
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2022 Portföy Dağılım Raporu Güncel
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086825
BIST
11:595.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 2,88
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.180
11:5918,6494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
11:5919,6647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0291
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,6953
En Düşük
19,5690
11:591.070,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,07
|Açılış
|: 1.070,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,44
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler11:59
|PKART
|31,90
|13.044.833
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|366.625
|% 9,99
|
|BALAT
|19,29
|2.215.746
|% 9,98
|
|VKING
|20,72
|8.442.463
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,84
|9.555.721
|% 9,97
|
|SASA
|117,20
|459.245.920
|% -5,56
|
|YESIL
|4,79
|29.729.834
|% -4,77
|
|DOKTA
|48,58
|65.582.058
|% -4,75
|
|SMRTG
|107,80
|402.479.286
|% -4,69
|
|ISMEN
|57,20
|92.828.671
|% -4,27
|
|ASELS
|59,55
|4.518.796.319
|% 1,19
|
|THYAO
|144,30
|3.406.896.541
|% -0,48
|
|DOAS
|156,40
|2.047.609.454
|% 2,56
|
|EKGYO
|7,92
|1.908.165.905
|% 0,51
|
|KRDMD
|17,35
|1.891.862.034
|% 1,40
|
|EKGYO
|7,92
|1.908.165.905
|% 0,51
|
|SKBNK
|2,75
|377.498.367
|% -1,79
|
|DOHOL
|9,10
|1.025.250.961
|% 0,33
|
|KRDMD
|17,35
|1.891.862.034
|% 1,40
|
|IHLAS
|1,23
|137.001.394
|% -3,15
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6407
|18,6494
|% 0,07
|
|Euro
|19,6482
|19,6647
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,7994
|22,9137
|% 0,01
|
|Frank
|19,8319
|19,9514
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9445
|4,9693
|% 0,11
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|4,19
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|4,28
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.214
|7.264
|21,00
|
|Yarım
|3.493
|3.551
|10,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,35
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,99
|14,02
|0,05
|
|B. Petrol
|79,22
|79,22
|1,23
|
Seans Raporu
11:59
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12:14BIMAS
Yüzde 5.85 oranında artışla 132.10 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 435, 141 adet işlem
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12:13KRONT
Yüzde 8.98 oranında artışla 117.70 lira fiyatla işlem gören hissede 444, 050 adet işlem
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12:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 15 kaybederek (% -0.09 ) 5, 577
-
12:12
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, THYAO, DOAS
-
12:12XU100
Endeks 5, 198 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 50, 365.00 milyon TL de