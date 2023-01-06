***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 17:54
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy dağılım raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095450
BIST
17:505.388
En Yüksek
|Değişim
|: 5,30%
|| 271,21
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.420
En Düşük
4.961
17:5018,7570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0072
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
17:5019,7796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
17:501.112,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,90
|Açılış
|: 1.112,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,84
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler17:50
|KRDMB
|16,72
|101.371.464
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|42.174.140
|% 10,00
|
|BTCIM
|39,16
|48.301.608
|% 10,00
|
|PRKME
|22,88
|29.750.176
|% 10,00
|
|VERUS
|121,00
|60.726.481
|% 10,00
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,92
|321.031.302
|% -9,06
|
|MARTI
|5,08
|141.858.348
|% -7,30
|
|KUVVA
|48,00
|1.064.528
|% -5,88
|
|UMPAS
|5,50
|1.474.569
|% -5,34
|
|EREGL
|42,34
|12.261.171.271
|% 5,64
|
|THYAO
|143,90
|10.822.340.496
|% 6,43
|
|ASELS
|64,05
|8.578.410.541
|% 8,74
|
|KRDMD
|19,64
|6.750.178.718
|% 9,11
|
|EKGYO
|9,26
|5.342.656.389
|% 9,20
|
|EKGYO
|9,26
|5.342.656.389
|% 9,20
|
|KRDMD
|19,64
|6.750.178.718
|% 9,11
|
|YKBNK
|11,00
|3.565.802.037
|% 4,96
|
|EREGL
|42,34
|12.261.171.271
|% 5,64
|
|SKBNK
|2,90
|741.314.427
|% 6,23
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7480
|18,7570
|% -0,04
|
|Euro
|19,7662
|19,7796
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,2301
|22,3416
|% -0,26
|
|Frank
|19,8857
|20,0055
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9766
|5,0016
|% -0,01
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|10,01
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|7,01
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.553
|7.626
|38,00
|
|Yarım
|3.658
|3.728
|19,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.864
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,56
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,25
|0,21
|
|B. Petrol
|80,14
|80,14
|1,45
|
Seans Raporu
17:50
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-
17:59NTGAZ
Yüzde 9.35 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 881 adet işlem
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17:58ASELS
Yüzde 8.57 oranında artışla 63.95 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 608, 128 adet işlem
-
17:57KRDMD
Yüzde 8.67 oranında artışla 19.56 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 052, 879 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 31 üstünde . İşlem hacmi 126, 574.00 milyon TL de
-
17:55TTKOM
Yüzde 9.08 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 938, 798 adet işlem