***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 17:55
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy dağılım raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095452
BIST
17:535.356
En Yüksek
|Değişim
|: 4,68%
|| 239,54
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.420
En Düşük
4.961
17:5318,7625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
17:5319,8090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0446
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
17:531.112,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,15
|Açılış
|: 1.112,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,84
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler17:53
|BTCIM
|39,16
|49.752.163
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|42.205.726
|% 10,00
|
|PRKME
|22,88
|29.854.920
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.371.464
|% 10,00
|
|ENKAI
|34,14
|4.685.092.880
|% 9,99
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,86
|322.001.308
|% -9,25
|
|MARTI
|5,07
|142.120.141
|% -7,48
|
|KUVVA
|48,00
|1.064.528
|% -5,88
|
|UMPAS
|5,50
|1.474.569
|% -5,34
|
|EREGL
|42,08
|12.323.241.537
|% 4,99
|
|THYAO
|143,60
|10.956.340.397
|% 6,21
|
|ASELS
|63,70
|8.622.668.365
|% 8,15
|
|KRDMD
|19,62
|6.791.291.325
|% 9,00
|
|EKGYO
|9,26
|5.367.530.212
|% 9,20
|
|EKGYO
|9,26
|5.367.530.212
|% 9,20
|
|KRDMD
|19,62
|6.791.291.325
|% 9,00
|
|YKBNK
|10,97
|3.586.694.400
|% 4,68
|
|EREGL
|42,08
|12.323.241.537
|% 4,99
|
|SKBNK
|2,89
|744.041.966
|% 5,86
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7379
|18,7625
|% -0,01
|
|Euro
|19,7936
|19,8090
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,2293
|22,3408
|% -0,26
|
|Frank
|19,9011
|20,0209
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9762
|5,0012
|% -0,02
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|23,50
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|5,90
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.547
|7.620
|32,00
|
|Yarım
|3.655
|3.725
|16,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.862
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,24
|0,21
|
|B. Petrol
|79,38
|79,38
|0,69
|
Seans Raporu
17:53
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17:59NTGAZ
Yüzde 9.35 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 881 adet işlem
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Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 31 üstünde . İşlem hacmi 126, 574.00 milyon TL de
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17:55TTKOM
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