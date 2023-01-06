***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 17:58
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy dağılım raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095470
BIST
17:545.346
En Yüksek
|Değişim
|: 4,48%
|| 229,43
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.420
En Düşük
4.961
17:5418,7595
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0047
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
17:5419,8068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0424
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
17:541.112,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,95
|Açılış
|: 1.112,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,84
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler17:52
|VERUS
|121,00
|62.923.914
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|42.209.732
|% 10,00
|
|PRKME
|22,88
|29.874.277
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.371.464
|% 10,00
|
|ENKAI
|34,14
|4.782.696.461
|% 9,99
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,64
|330.348.404
|% -9,94
|
|MARTI
|5,06
|144.577.535
|% -7,66
|
|KUVVA
|48,00
|1.064.528
|% -5,88
|
|ULUSE
|190,70
|53.379.562
|% -5,83
|
|EREGL
|41,82
|12.527.497.788
|% 4,34
|
|THYAO
|142,70
|11.118.986.317
|% 5,55
|
|ASELS
|63,50
|8.722.933.811
|% 7,81
|
|KRDMD
|19,53
|6.856.934.657
|% 8,50
|
|EKGYO
|9,22
|5.409.959.697
|% 8,73
|
|EKGYO
|9,22
|5.409.959.697
|% 8,73
|
|KRDMD
|19,53
|6.856.934.657
|% 8,50
|
|YKBNK
|10,88
|3.644.073.734
|% 3,82
|
|EREGL
|41,82
|12.527.497.788
|% 4,34
|
|SKBNK
|2,87
|753.909.567
|% 5,13
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7379
|18,7625
|% -0,01
|
|Euro
|19,7936
|19,8090
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,2628
|22,3745
|% -0,11
|
|Frank
|19,9116
|20,0315
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9760
|5,0009
|% -0,02
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|8,87
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.115
|8,48
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.562
|7.635
|47,00
|
|Yarım
|3.662
|3.732
|23,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.866
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|0,25
|
|B. Petrol
|80,09
|80,09
|1,40
|
Seans Raporu
17:52
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17:59NTGAZ
Yüzde 9.35 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 881 adet işlem
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17:58ASELS
Yüzde 8.57 oranında artışla 63.95 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 608, 128 adet işlem
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17:57KRDMD
Yüzde 8.67 oranında artışla 19.56 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 052, 879 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 31 üstünde . İşlem hacmi 126, 574.00 milyon TL de
-
17:55TTKOM
Yüzde 9.08 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 938, 798 adet işlem