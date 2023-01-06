***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 18:00
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy dağılım raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095476
BIST
18:055.342
En Yüksek
|Değişim
|: 4,41%
|| 225,55
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.420
En Düşük
4.961
18:0518,7553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0089
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,6553
18:0519,8745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1101
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
18:051.121,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 15,47
|Açılış
|: 1.121,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.121,60
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BTCIM
|39,16
|51.004.539
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.620.325
|% 10,00
|
|PRKME
|22,88
|29.927.496
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|42.583.758
|% 10,00
|
|VERUS
|121,00
|63.156.234
|% 10,00
|
|VKING
|36,00
|3.126.960
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|337.985.624
|% -10,00
|
|MARTI
|5,05
|149.463.892
|% -7,85
|
|ULUSE
|189,30
|55.490.000
|% -6,52
|
|FMIZP
|208,80
|185.296.048
|% -6,03
|
|EREGL
|41,68
|12.892.594.714
|% 3,99
|
|THYAO
|142,30
|11.425.998.464
|% 5,25
|
|ASELS
|63,15
|8.918.970.114
|% 7,22
|
|KRDMD
|19,26
|7.053.816.206
|% 7,00
|
|EKGYO
|9,21
|5.589.417.198
|% 8,61
|
|EKGYO
|9,21
|5.589.417.198
|% 8,61
|
|KRDMD
|19,26
|7.053.816.206
|% 7,00
|
|YKBNK
|10,73
|3.779.262.644
|% 2,39
|
|EREGL
|41,68
|12.892.594.714
|% 3,99
|
|SKBNK
|2,87
|765.774.821
|% 5,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7380
|18,7480
|% -0,09
|
|Euro
|19,8485
|19,8700
|% 0,53
|
|Sterlin
|22,3272
|22,4391
|% 0,17
|
|Frank
|19,9645
|20,0848
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9738
|4,9988
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|25,93
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|5,33
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.543
|7.616
|28,00
|
|Yarım
|3.653
|3.723
|14,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.862
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,80
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,21
|0,18
|
|B. Petrol
|79,08
|79,08
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NTGAZ
Yüzde 9.35 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 881 adet işlem
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17:58ASELS
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17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 31 üstünde . İşlem hacmi 126, 574.00 milyon TL de
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17:55TTKOM
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