***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2023 12:00
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121502
BIST
12:565.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -1,76
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.408
En Düşük
5.350
12:5618,9430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 19,1480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9476
En Düşük
18,8991
12:5619,9674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,9873
En Düşük
19,8891
12:561.104,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,84
|Açılış
|: 1.104,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.105,47
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler12:56
|SDTTR
|101,20
|297.813.232
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|190.411.304
|% 9,99
|
|ONCSM
|90,45
|24.733.583
|% 9,97
|
|EYGYO
|19,00
|101.504.377
|% 9,95
|
|OTTO
|102,80
|864.034
|% 9,95
|
|DOAS
|142,20
|1.559.384.152
|% -10,00
|
|ULUSE
|196,30
|233.354.636
|% -10,00
|
|CEOEM
|19,99
|46.340.464
|% -7,45
|
|ZEDUR
|58,50
|770.094
|% -7,14
|
|PCILT
|30,06
|35.003.641
|% -6,18
|
|ASTOR
|51,30
|3.174.617.051
|% 5,25
|
|EREGL
|43,18
|2.344.676.958
|% -2,57
|
|ISCTR
|13,30
|1.690.386.881
|% 2,47
|
|DOAS
|142,20
|1.559.384.152
|% -10,00
|
|THYAO
|140,70
|1.452.565.953
|% -0,21
|
|ISCTR
|13,30
|1.690.386.881
|% 2,47
|
|EKGYO
|8,18
|1.034.713.025
|% 0,99
|
|YKBNK
|10,83
|1.218.680.746
|% 1,12
|
|AKBNK
|18,82
|1.403.385.745
|% 1,07
|
|AKFGY
|4,29
|268.880.863
|% 5,67
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9395
|18,9430
|% 0,12
|
|Euro
|19,9602
|19,9674
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,3482
|22,4603
|% 0,18
|
|Frank
|20,0058
|20,1263
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0301
|5,0553
|% 0,10
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|0,54
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|1,40
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-74,00
|
|Tam
|7.527
|7.579
|-4,00
|
|Yarım
|3.677
|3.709
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.854
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,09
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,23
|0,01
|
|B. Petrol
|83,26
|83,26
|-0,03
|