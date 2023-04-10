***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.04.2023 11:28
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134650
BIST
15:395.038
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 113,47
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:3919,2781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0413
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:3920,9396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0533
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9130
15:391.240,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,72
|Açılış
|: 1.240,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:39
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.563.147
|% 9,96
|
|KAREL
|18,13
|110.240.895
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|619.422.861
|% 9,95
|
|AVHOL
|19,50
|101.983.802
|% -6,61
|
|DERHL
|5,36
|28.147.232
|% -6,46
|
|COSMO
|82,80
|5.969.997
|% -5,96
|
|ULUSE
|142,50
|74.677.467
|% -4,87
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,40
|3.863.568.768
|% 3,14
|
|KOZAL
|22,16
|2.181.950.329
|% 2,59
|
|EKGYO
|7,14
|1.928.214.921
|% 6,73
|
|EREGL
|35,50
|1.717.107.167
|% 1,84
|
|ASTOR
|57,90
|1.462.871.550
|% 2,12
|
|EKGYO
|7,14
|1.928.214.921
|% 6,73
|
|KOZAL
|22,16
|2.181.950.329
|% 2,59
|
|ZOREN
|4,88
|373.991.378
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,00
|78.199.441
|% 3,09
|
|YKBNK
|9,89
|611.988.477
|% 2,06
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2715
|19,2781
|% 0,21
|
|Euro
|20,9112
|20,9396
|% -0,25
|
|Sterlin
|23,7870
|23,9063
|% -0,11
|
|Frank
|21,1406
|21,2680
|% -0,13
|
|Riyal
|5,1234
|5,1491
|% 0,21
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|-7,59
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|8.574
|8.604
|-21,00
|
|Tam
|8.527
|8.586
|23,00
|
|Yarım
|4.165
|4.202
|12,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.101
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,07
|85,07
|-0,05
|