***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2023 09:44
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148466
BIST
11:214.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -10,54
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.594
En Düşük
4.523
11:2119,5157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0139
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
11:2121,4249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0318
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
11:211.268,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.268,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.272,49
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler11:20
|EGPRO
|53,50
|16.129.116
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|62.899.306
|% 9,98
|
|DAGHL
|13,37
|5.238.473
|% 9,95
|
|BRSAN
|125,00
|41.327.500
|% 9,94
|
|ORMA
|57,50
|260.245
|% 9,52
|
|AVHOL
|23,46
|100.035.924
|% -9,98
|
|UZERB
|152,90
|331.640
|% -9,95
|
|NETAS
|24,22
|48.686.443
|% -8,47
|
|FENER
|47,82
|122.748.827
|% -7,77
|
|GENIL
|40,06
|23.584.015
|% -7,53
|
|CWENE
|123,30
|1.611.019.135
|% -6,09
|
|ISCTR
|12,18
|1.525.111.378
|% 4,01
|
|THYAO
|131,30
|1.058.748.010
|% -1,13
|
|KOZAL
|16,82
|885.346.533
|% 1,39
|
|KCHOL
|82,15
|853.252.615
|% 1,92
|
|ISCTR
|12,18
|1.525.111.378
|% 4,01
|
|YKBNK
|10,07
|638.294.829
|% 1,61
|
|KOZAL
|16,82
|885.346.533
|% 1,39
|
|SKBNK
|2,27
|94.670.737
|% 1,34
|
|EKGYO
|5,54
|219.228.482
|% -0,18
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5087
|19,5130
|% 0,06
|
|Euro
|21,4157
|21,4202
|% -0,17
|
|Sterlin
|24,5236
|24,6466
|% -0,04
|
|Frank
|21,7737
|21,9049
|% -0,28
|
|Riyal
|5,1865
|5,2125
|% 0,04
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.023
|2.024
|2,31
|
|Altın Gr.
|1.269
|1.269
|1,77
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.538
|4.615
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.262
|2.301
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,37
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|15,91
|15,92
|-0,11
|
|B. Petrol
|76,14
|76,14
|-0,87
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 27 kaybederek (% -0.38 ) 5, 031
-
11:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse CWENE, ISCTR, THYAO
-
11:34XU100
Endeks 4, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 14, 200.00 milyon TL de
-
11:33EDIP
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 6.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 705 adet işlem
-
11:32TRGYO
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 13.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 038, 181 adet işlem