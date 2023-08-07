***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.08.2023 15:51
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181509
BIST
'
16:157.460
En Düşük
|Değişim
|: 0,81%
|| 59,65
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.492
16:1527,0069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0929
|Açılış
|: 27,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
16:1529,7411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0745
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
16:151.684,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,86
|Açılış
|: 1.684,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.677,98
BIST En Aktif Hisseler16:13
|ZPT10
|53,02
|279.191
|% 10,00
|
|MIPAZ
|28,60
|25.496.015
|% 10,00
|
|AGHOL
|167,40
|259.266.324
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|11.309.142
|% 9,99
|
|MAALT
|720,00
|91.919.937
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|1.568.453
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|29.661.984
|% -9,96
|
|ZEDUR
|97,35
|336.181.761
|% -8,51
|
|SASA
|58,90
|5.061.096.739
|% -7,82
|
|ENSRI
|10,22
|114.414.163
|% -6,41
|
|THYAO
|263,90
|11.845.471.378
|% 6,07
|
|KLSER
|52,80
|5.089.448.508
|% 8,51
|
|SASA
|58,90
|5.061.096.739
|% -7,82
|
|SISE
|53,50
|3.454.301.040
|% -2,46
|
|EKGYO
|8,99
|3.384.584.690
|% 1,47
|
|EKGYO
|8,99
|3.384.584.690
|% 1,47
|
|YKBNK
|14,81
|3.067.113.512
|% 2,42
|
|ADESE
|1,89
|292.375.371
|% 9,88
|
|ISCTR
|16,11
|1.970.526.246
|% 0,31
|
|FZLGY
|15,64
|1.778.856.574
|% 7,20
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9921
|26,9976
|% 0,31
|
|Euro
|29,7201
|29,7371
|% 0,24
|
|Sterlin
|34,3930
|34,5655
|% 0,52
|
|Frank
|30,7540
|30,9393
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1740
|7,2100
|% 0,30
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-2,44
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|11.311
|11.482
|63,00
|
|Tam
|11.059
|11.142
|38,00
|
|Yarım
|5.534
|5.597
|19,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.798
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,37
|20,39
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|-0,68
|
Seans Raporu
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