***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
26.06.2023 17:18
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Ölçüm Ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162375
BIST
'
18:055.733
En Düşük
|Değişim
|: 2,69%
|| 150,11
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.750
18:0525,6968
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,4663
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
18:0528,0975
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 0,6638
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
18:051.589,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 29,53
|Açılış
|: 1.589,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|1.248,50
|320.777.256
|% 10,00
|
|MARKA
|9,68
|25.654.643
|% 10,00
|
|KONKA
|45,76
|163.905.194
|% 10,00
|
|GARFA
|38,28
|13.223.944
|% 10,00
|
|MERIT
|40,92
|35.075.664
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,40
|2.247.616
|% -9,18
|
|DIRIT
|6,60
|529.241
|% -5,44
|
|BURVA
|64,25
|34.280.169
|% -5,38
|
|POLTK
|2.611,20
|55.451.770
|% -4,85
|
|BURCE
|162,20
|32.174.124
|% -3,28
|
|THYAO
|190,70
|8.706.328.328
|% 3,25
|
|KOZAL
|25,08
|3.669.397.114
|% 7,27
|
|YKBNK
|13,12
|3.536.725.212
|% 2,18
|
|ASTOR
|60,10
|3.415.397.220
|% 7,51
|
|AKBNK
|20,44
|3.386.882.819
|% 3,28
|
|YKBNK
|13,12
|3.536.725.212
|% 2,18
|
|EKGYO
|7,46
|1.272.710.483
|% 2,47
|
|AKBNK
|20,44
|3.386.882.819
|% 3,28
|
|ZOREN
|3,23
|513.295.409
|% 6,60
|
|KOZAL
|25,08
|3.669.397.114
|% 7,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,6976
|25,7141
|% 1,92
|
|Euro
|28,0133
|28,0890
|% 2,39
|
|Sterlin
|32,4723
|32,6351
|% 1,54
|
|Frank
|28,5209
|28,6927
|% 1,74
|
|Riyal
|6,8107
|6,8448
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|5,33
|
|Altın Gr.
|1.585
|1.585
|25,74
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.070
|5.251
|224,00
|
|Çeyrek
|2.543
|2.625
|111,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|18,79
|18,81
|0,59
|
|B. Petrol
|74,16
|74,16
|0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ACSEL
Yüzde 9.99 oranında artışla 71.55 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 963 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TOASO, ARCLK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 39 artarak (% 2.71 ) 5, 169
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, BRISA, YAPRK, OTTO, IMASM, MTRYO, MAKTK, OYLUM, LUKSK, GARFA
-
17:58
AYCES, BRYAT, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında