***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
27.06.2023 12:23
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162645
BIST
'
12:355.759
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 26,25
|Açılış
|: 5.733
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.767
12:3526,0219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1181
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,2046
En Düşük
25,5158
12:3528,5176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2066
|Açılış
|: 28,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3000
|
28,5679
En Düşük
27,8733
12:351.611,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.611,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,87
|
1.621,63
En Düşük
1.580,29
BIST En Aktif Hisseler12:35
|BRYAT
|1.373,30
|173.625.591
|% 10,00
|
|ACSEL
|78,70
|34.380.579
|% 9,99
|
|ALCAR
|559,30
|78.857.543
|% 9,99
|
|MAKTK
|4,74
|152.385.862
|% 9,98
|
|GARFA
|42,10
|8.459.761
|% 9,98
|
|ARASE
|163,10
|38.847.745
|% -3,61
|
|PARSN
|86,95
|56.641.369
|% -3,12
|
|PENTA
|25,46
|163.668.223
|% -2,82
|
|UZERB
|270,00
|386.338
|% -2,10
|
|KENT
|180,00
|235.966
|% -2,07
|
|THYAO
|193,70
|3.379.027.826
|% 1,41
|
|ASTOR
|66,45
|2.985.145.855
|% 9,93
|
|KOZAL
|24,80
|1.369.465.909
|% -1,04
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,07
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% -9,97
|
|ZOREN
|3,46
|416.558.472
|% 7,12
|
|EKGYO
|7,40
|735.280.245
|% -0,67
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,07
|
|ODAS
|7,39
|578.325.460
|% 8,04
|
|YKBNK
|12,98
|905.897.858
|% -1,14
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0120
|26,0219
|% 0,46
|
|Euro
|28,5004
|28,5176
|% 0,73
|
|Sterlin
|33,0458
|33,2116
|% 0,41
|
|Frank
|29,0022
|29,1769
|% 0,44
|
|Riyal
|6,9231
|6,9578
|% 0,29
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|0,74
|
|Altın Gr.
|1.609
|1.609
|3,48
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.135
|5.344
|20,00
|
|Çeyrek
|2.576
|2.672
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,13
|19,15
|0,12
|
|B. Petrol
|72,95
|72,95
|-1,40
|