***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
09.09.2022 14:13
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061905
BIST
14:313.531
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 94,08
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
14:3118,2530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
14:3118,3489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1195
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
14:311.012,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,97
|Açılış
|: 1.012,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler14:31
|GARAN
|26,18
|2.847.318.451
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.659.375.474
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.385.429.504
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,88
|3.617.250
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,15
|34.353.384
|% -6,73
|
|MTRKS
|36,00
|41.560.470
|% -5,61
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|DOGUB
|9,67
|4.846.709
|% -4,82
|
|AKBNK
|15,99
|11.427.464.483
|% 5,54
|
|YKBNK
|9,16
|6.830.426.353
|% 7,64
|
|EREGL
|33,14
|5.416.346.065
|% 7,25
|
|THYAO
|74,00
|4.162.468.402
|% 1,37
|
|EKGYO
|5,15
|3.967.571.149
|% 5,32
|
|EKGYO
|5,15
|3.967.571.149
|% 5,32
|
|YKBNK
|9,16
|6.830.426.353
|% 7,64
|
|AKBNK
|15,99
|11.427.464.483
|% 5,54
|
|ISCTR
|12,44
|3.659.375.474
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,25
|3.611.706.196
|% 9,87
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2256
|18,2530
|% 0,16
|
|Euro
|18,3406
|18,3489
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,0688
|21,1744
|% 0,78
|
|Frank
|18,9249
|19,0389
|% 1,14
|
|Riyal
|4,8385
|4,8628
|% 0,05
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|17,98
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|11,55
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.865
|35,00
|
|Tam
|6.797
|6.868
|39,00
|
|Yarım
|3.312
|3.357
|19,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.678
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,73
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|0,11
|
|B. Petrol
|90,81
|90,81
|1,66
|
Seans Raporu
14:31
daha fazla
-
14:46KRDMD
Yüzde 9.95 oranında artışla 14.26 lira fiyatla işlem gören hissede 268, 561, 945 adet işlem
-
14:45KRDMB
Yüzde 8.93 oranında artışla 10.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 544, 804 adet işlem
-
14:44GARFA
Yüzde 7.91 oranında artışla 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 507, 494 adet işlem
-
14:43XU100
Endeks 3, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 69 üstünde . İşlem hacmi 66, 340.00 milyon TL de
-
14:42HKTM
Yüzde 8.90 oranında artışla 34.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 691, 134 adet işlem