***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
14.05.2020 17:32
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845021
BIST
18:0599.193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -966,10
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
18:056,9630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0124
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
18:057,5284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0103
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
18:05387,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,50
|Açılış
|: 387,74
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
388,36
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|CMBTN
|71,50
|15.616.238
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,34
|8.341.183
|% 10,00
|
|TLMAN
|11,88
|27.520.220
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|529.599
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|11.866.162
|% 10,00
|
|SUMAS
|11,70
|108.108
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|407.474.058
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|129.976.779
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|57.195.489
|% -9,97
|
|EKIZ
|18,78
|10.002.840
|% -9,97
|
|ASELS
|29,20
|1.681.419.192
|% 1,88
|
|ECILC
|5,77
|1.289.980.848
|% -3,19
|
|GARAN
|7,68
|811.438.045
|% -2,78
|
|SELEC
|8,86
|471.211.671
|% -7,80
|
|SASA
|9,24
|469.772.809
|% 1,54
|
|ECILC
|5,77
|1.289.980.848
|% -3,19
|
|KRDMD
|2,51
|447.622.547
|% 2,87
|
|IEYHO
|0,64
|109.400.826
|% 6,67
|
|IHLGM
|1,14
|159.559.766
|% -2,56
|
|CEMAS
|1,05
|141.320.881
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4692
|8,5117
|% -0,48
|
|Frank
|7,1370
|7,1800
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8471
|1,8564
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|14,16
|
|Altın Gr.
|388
|388
|2,47
|
|Cumhuriyet
|2.490
|2.535
|16,70
|
|Tam
|2.564
|2.601
|17,20
|
|Yarım
|1.251
|1.272
|8,40
|
|Çeyrek
|626
|636
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|15,76
|15,79
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,03
|
|B. Petrol
|30,27
|30,27
|1,08
|
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