***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
01.03.2022 11:21
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005685
BIST
12:411.979
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 32,90
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.969
12:4113,9361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0915
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9385
En Düşük
13,7651
12:4115,6401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0683
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
12:41858,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 8,14
|Açılış
|: 858,72
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
858,85
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler12:39
|ISGYO
|6,05
|132.510.486
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.002.866
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|EDATA
|24,30
|17.716.853
|% 9,95
|
|KONKA
|10,08
|23.470.973
|% 9,92
|
|KARYE
|17,28
|56.490.710
|% -9,95
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|BTCIM
|14,15
|11.826.152
|% -4,39
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|THYAO
|26,14
|1.744.569.583
|% 2,03
|
|GARAN
|11,72
|1.719.464.076
|% 5,78
|
|EREGL
|32,58
|1.365.598.229
|% 4,83
|
|YKBNK
|3,76
|1.083.705.554
|% 5,03
|
|KRDMD
|12,08
|999.174.058
|% 2,98
|
|YKBNK
|3,76
|1.083.705.554
|% 5,03
|
|GARAN
|11,72
|1.719.464.076
|% 5,78
|
|HUNER
|2,88
|337.317.058
|% 1,41
|
|AKBNK
|7,28
|717.517.186
|% 3,56
|
|KRDMD
|12,08
|999.174.058
|% 2,98
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9128
|13,9211
|% 0,55
|
|Euro
|15,5981
|15,6300
|% 0,37
|
|Sterlin
|18,6117
|18,7050
|% 0,43
|
|Frank
|15,1298
|15,2209
|% 0,54
|
|Riyal
|3,6948
|3,7133
|% 0,33
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|7,53
|
|Altın Gr.
|857
|857
|6,26
|
|Cumhuriyet
|5.692
|5.778
|33,00
|
|Tam
|5.665
|5.808
|33,14
|
|Yarım
|2.738
|2.810
|16,03
|
|Çeyrek
|1.373
|1.405
|8,01
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,55
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|0,08
|
|B. Petrol
|101
|101
|3,17
|