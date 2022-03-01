***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
01.03.2022 11:21
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005686
BIST
11:181.986
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 40,20
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.990
En Düşük
1.969
11:1813,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0225
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9065
En Düşük
13,7651
11:1815,5989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0271
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
11:18853,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,92
|Açılış
|: 853,50
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
854,15
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler11:16
|HUBVC
|9,13
|2.870.645
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|EDATA
|24,30
|16.834.204
|% 9,95
|
|KONKA
|10,08
|22.033.011
|% 9,92
|
|DIRIT
|3,92
|224.679
|% 9,80
|
|KARYE
|17,28
|40.709.622
|% -9,95
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|PKENT
|367,90
|6.514.199
|% -3,59
|
|THYAO
|26,28
|925.033.481
|% 2,58
|
|EREGL
|32,20
|803.844.917
|% 3,60
|
|GARAN
|11,52
|727.219.292
|% 3,97
|
|ASELS
|22,96
|523.073.964
|% 3,24
|
|KRDMD
|12,00
|483.020.074
|% 2,30
|
|YKBNK
|3,72
|440.836.054
|% 3,91
|
|HUNER
|2,89
|248.742.825
|% 1,76
|
|GARAN
|11,52
|727.219.292
|% 3,97
|
|AKBNK
|7,18
|345.600.360
|% 2,13
|
|KRDMD
|12,00
|483.020.074
|% 2,30
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8623
|13,8698
|% 0,18
|
|Euro
|15,5597
|15,6053
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,5816
|18,6748
|% 0,27
|
|Frank
|15,1045
|15,1955
|% 0,37
|
|Riyal
|3,6899
|3,7084
|% 0,20
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|1,84
|
|Altın Gr.
|853
|854
|2,92
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,47
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,93
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|2,22
|