***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
01.03.2022 11:21
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005688
BIST
11:271.984
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 37,59
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.990
En Düşük
1.969
11:2713,8816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0370
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9065
En Düşük
13,7651
11:2715,6104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0386
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
11:27852,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,43
|Açılış
|: 852,02
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
854,18
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler11:27
|HUBVC
|9,13
|2.886.349
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|EDATA
|24,30
|16.961.561
|% 9,95
|
|KONKA
|10,08
|22.574.307
|% 9,92
|
|DIRIT
|3,92
|224.679
|% 9,80
|
|KARYE
|17,30
|45.718.659
|% -9,85
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|RALYH
|7,68
|30.139.984
|% -4,00
|
|PKENT
|366,40
|6.704.756
|% -3,98
|
|THYAO
|26,28
|997.897.064
|% 2,58
|
|EREGL
|32,08
|858.340.729
|% 3,22
|
|GARAN
|11,51
|778.224.659
|% 3,88
|
|ASELS
|22,92
|532.800.680
|% 3,06
|
|KRDMD
|11,96
|510.911.954
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,70
|503.578.665
|% 3,35
|
|HUNER
|2,89
|277.442.195
|% 1,76
|
|GARAN
|11,51
|778.224.659
|% 3,88
|
|AKBNK
|7,17
|371.303.031
|% 1,99
|
|KRDMD
|11,96
|510.911.954
|% 1,96
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8691
|13,8816
|% 0,27
|
|Euro
|15,5640
|15,6104
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,5617
|18,6548
|% 0,16
|
|Frank
|15,0887
|15,1796
|% 0,27
|
|Riyal
|3,6863
|3,7048
|% 0,10
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|1,76
|
|Altın Gr.
|853
|854
|2,92
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,47
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,92
|0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|2,31
|
Seans Raporu
11:27
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-
11:42BERA
Yüzde 6.85 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 891, 837 adet işlem
-
11:41TURSG
Yüzde 5.52 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 288, 517 adet işlem
-
11:40BNTAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 270, 170 adet işlem
-
11:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, FROTO, TCELL
-
11:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, YKBNK, EREGL