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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

01.03.2022 11:21
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü


***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

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Şemsiye Fon İç Tüzüğü



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005688


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UFUK 18,31 271.720 % 9,97  
EDATA 24,30 16.961.561 % 9,95  
KONKA 10,08 22.574.307 % 9,92  
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Riyal 3,6863 3,7048 % 0,10  
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11:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.912 1.912 1,76  
Altın Gr. 853 854 2,92  
Cumhuriyet 5.660 5.745 43,00  
Tam 5.633 5.775 43,48  
Yarım 2.722 2.794 21,03  
Çeyrek 1.366 1.397 10,52  
Gümüş.Ons 24,43 24,47 -0,03  
Gümüş Gr. 10,91 10,92 0,01  
B. Petrol 100 100 2,31  
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