***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
01.03.2022 11:21
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005687
BIST
12:161.992
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 45,36
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.969
12:1613,9053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0607
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9065
En Düşük
13,7651
12:1615,6356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0638
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
12:16856,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,45
|Açılış
|: 856,03
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
856,13
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler12:15
|HUBVC
|9,13
|2.975.540
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|EDATA
|24,30
|17.712.163
|% 9,95
|
|KONKA
|10,08
|23.189.953
|% 9,92
|
|DIRIT
|3,92
|224.679
|% 9,80
|
|KARYE
|17,28
|56.186.409
|% -9,95
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|BTCIM
|14,15
|11.254.691
|% -4,39
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|GARAN
|11,76
|1.584.733.923
|% 6,14
|
|THYAO
|26,36
|1.497.131.412
|% 2,89
|
|EREGL
|32,62
|1.172.887.141
|% 4,95
|
|YKBNK
|3,78
|1.019.892.207
|% 5,59
|
|KRDMD
|12,17
|824.820.906
|% 3,75
|
|YKBNK
|3,78
|1.019.892.207
|% 5,59
|
|GARAN
|11,76
|1.584.733.923
|% 6,14
|
|HUNER
|2,87
|326.621.769
|% 1,06
|
|AKBNK
|7,31
|642.540.450
|% 3,98
|
|KRDMD
|12,17
|824.820.906
|% 3,75
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8962
|13,9055
|% 0,44
|
|Euro
|15,6122
|15,6449
|% 0,47
|
|Sterlin
|18,6025
|18,6958
|% 0,38
|
|Frank
|15,1082
|15,1992
|% 0,40
|
|Riyal
|3,6921
|3,7106
|% 0,26
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|4,85
|
|Altın Gr.
|854
|854
|3,73
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.651
|5.794
|18,80
|
|Yarım
|2.731
|2.803
|9,10
|
|Çeyrek
|1.370
|1.401
|4,54
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,94
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|3,22
|
Seans Raporu
12:15
daha fazla
-
12:29XU100
Endeks 1, 992 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 38 üstünde . İşlem hacmi 12, 606.00 milyon TL de
-
12:27KONKA
Yüzde 9.92 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 326, 513 adet işlem
-
12:26SANEL
Yüzde 6.58 oranında artışla 8.75 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 371 adet işlem
-
12:25GARAN
Yüzde 6.14 oranında artışla 11.76 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 324, 738 adet işlem
-
12:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TCELL, FROTO