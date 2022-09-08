***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
08.09.2022 16:49
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061580
BIST
17:253.464
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 61,67
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:2518,2383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0232
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
17:2518,2040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0356
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:251.000,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,64
|Açılış
|: 1.000,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.000,31
BIST En Aktif Hisseler17:25
|UNLU
|6,93
|49.495.676
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.225.000.517
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|10.991.641
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.661.016
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.323.655
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|2.039.133
|% -5,07
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|50,05
|56.059.206
|% -4,21
|
|AKBNK
|15,35
|12.943.973.359
|% -2,17
|
|YKBNK
|8,51
|11.159.907.146
|% 8,55
|
|THYAO
|73,75
|7.914.612.783
|% -1,27
|
|ISCTR
|11,31
|4.846.658.492
|% 9,91
|
|GARAN
|24,50
|4.824.767.728
|% 1,66
|
|YKBNK
|8,51
|11.159.907.146
|% 8,55
|
|EKGYO
|4,97
|4.568.629.058
|% 1,84
|
|AKBNK
|15,35
|12.943.973.359
|% -2,17
|
|ISCTR
|11,31
|4.846.658.492
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.199.138.663
|% 9,93
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2332
|18,2383
|% 0,13
|
|Euro
|18,1947
|18,2040
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,9008
|21,0056
|% -0,31
|
|Frank
|18,6957
|18,8083
|% 0,57
|
|Riyal
|4,8369
|4,8611
|% 0,03
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-14,04
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-6,26
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.753
|6.818
|-77,00
|
|Yarım
|3.291
|3.331
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.667
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,36
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|-0,03
|
|B. Petrol
|88,93
|88,93
|0,93
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40AKSUE
Yüzde 6.13 oranında artışla 32.90 lira fiyatla işlem gören hissede 718, 458 adet işlem
-
17:39SELGD
Yüzde 8.38 oranında artışla 6.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 328 adet işlem
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 53 artarak (% 1.66 ) 3, 090
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, DESA, VAKBN, ROYAL, ISCTR, MTRKS, EUKYO, UNLU, HALKB
-
17:37
PGSUS, UNLU, HKTM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında