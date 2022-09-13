***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
13.09.2022 15:36
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062667
BIST
16:133.573
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -76,55
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.553
16:1318,2573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0422
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
16:1318,3099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1388
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
16:13997,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -13,16
|Açılış
|: 997,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
996,40
BIST En Aktif Hisseler16:11
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|148.589.350
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|72.800.634
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.592.623
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|DOGUB
|8,21
|6.190.900
|% -9,98
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|178.545.934
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|AKBNK
|18,12
|11.711.518.566
|% 3,48
|
|YKBNK
|9,26
|10.954.180.289
|% -4,44
|
|ISCTR
|11,81
|9.647.970.597
|% -5,90
|
|THYAO
|74,90
|8.694.315.876
|% -0,07
|
|EREGL
|32,18
|6.977.692.852
|% -3,65
|
|YKBNK
|9,26
|10.954.180.289
|% -4,44
|
|EKGYO
|4,84
|5.404.333.069
|% -9,53
|
|ISCTR
|11,81
|9.647.970.597
|% -5,90
|
|AKBNK
|18,12
|11.711.518.566
|% 3,48
|
|KRDMD
|15,67
|5.746.014.216
|% 2,35
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2434
|18,2574
|% 0,23
|
|Euro
|18,3051
|18,3166
|% -0,72
|
|Sterlin
|21,0025
|21,1079
|% -1,08
|
|Frank
|18,8913
|19,0051
|% -0,75
|
|Riyal
|4,8424
|4,8667
|% 0,13
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-26,62
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.001
|-10,39
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.827
|-45,00
|
|Tam
|6.750
|6.814
|-42,00
|
|Yarım
|3.289
|3.331
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.665
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,49
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|-0,21
|
|B. Petrol
|93,41
|93,41
|-0,59
|
Seans Raporu
16:11
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