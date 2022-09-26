***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
26.09.2022 16:09
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065266
BIST
17:273.273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -8,43
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
17:2718,4559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0419
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
17:2717,8631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0195
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
17:27976,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,32
|Açılış
|: 976,67
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler17:25
|USAK
|3,74
|152.427.924
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,62
|7.367.753
|% 10,00
|
|SMRTG
|63,90
|377.930.024
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.400.677
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|58.105.497
|% 9,96
|
|PINSU
|5,85
|24.368.269
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.831.165
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.129.754
|% -9,99
|
|KZBGY
|23,44
|272.368.169
|% -9,98
|
|SASA
|65,95
|2.858.407.832
|% 6,54
|
|THYAO
|69,50
|2.813.002.195
|% -1,91
|
|VESTL
|36,96
|2.722.345.925
|% 3,36
|
|HEKTS
|55,20
|2.015.023.744
|% 9,09
|
|ISCTR
|7,50
|1.801.214.669
|% -4,21
|
|EKGYO
|3,91
|978.621.567
|% -1,51
|
|YKBNK
|6,74
|1.641.885.418
|% -2,88
|
|ISCTR
|7,50
|1.801.214.669
|% -4,21
|
|ZOREN
|4,54
|1.071.226.434
|% 1,57
|
|SKBNK
|2,28
|528.004.024
|% -9,88
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4450
|18,4559
|% 0,23
|
|Euro
|17,8463
|17,8812
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,9001
|19,9999
|% -0,14
|
|Frank
|18,6004
|18,7124
|% -0,41
|
|Riyal
|4,8904
|4,9149
|% 0,23
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|2,90
|
|Altın Gr.
|975
|976
|2,51
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.646
|6.726
|-36,00
|
|Yarım
|3.234
|3.291
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.641
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,00
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|0,05
|
|B. Petrol
|85,77
|85,77
|0,74
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40TSGYO
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 519, 327 adet işlem
-
17:39XU100
Endeks 3, 268 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 47, 883.00 milyon TL de
-
17:39UNLU
Yüzde -9.90 oranında düşüşle 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 656, 330 adet işlem
-
17:37ULUFA
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 176, 635 adet işlem
-
17:36TRCAS
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 571, 754 adet işlem