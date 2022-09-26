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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

26.09.2022 16:09
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü


***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

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Şemsiye Fon İç Tüzüğü



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065266


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GRNYO 4,62 7.367.753 % 10,00  
SMRTG 63,90 377.930.024 % 9,98  
ESCAR 47,84 15.400.677 % 9,98  
ELITE 27,60 58.105.497 % 9,96  
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Riyal 4,8904 4,9149 % 0,23  
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17:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.646 1.647 2,90  
Altın Gr. 975 976 2,51  
Cumhuriyet 6.609 6.709 -26,00  
Tam 6.646 6.726 -36,00  
Yarım 3.234 3.291 -10,00  
Çeyrek 1.622 1.641 -9,00  
Gümüş.Ons 18,98 19,00 0,12  
Gümüş Gr. 11,22 11,23 0,05  
B. Petrol 85,77 85,77 0,74  
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